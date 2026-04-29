Uni Emirat Arab Keluar dari OPEC, Memilih Jalur Mandiri dalam Produksi Minyak

Uni Emirat Arab secara resmi keluar dari OPEC untuk mengutamakan kepentingan nasional dan produksi minyak mandiri. Langkah ini diambil setelah evaluasi mendalam terhadap visi ekonomi dan profil energi negara. Keputusan ini diprediksi akan mengubah peta kekuatan eksportir minyak global dan memicu kekacauan koordinasi di internal OPEC.

Uni Emirat Arab (UEA) secara resmi mengumumkan keluar dari Organisasi Negara Eksportir Minyak ( OPEC ) sebagai bagian dari strategi untuk mengutamakan kepentingan nasional dan memaksimalkan produksi minyak secara mandiri.

Langkah ini bukan hanya perubahan administratif, tetapi merupakan keputusan strategis untuk memerdekakan kapasitas produksi minyak UEA dari batasan kuota kolektif yang ditetapkan OPEC. Dengan keluar dari organisasi ini, Abu Dhabi memilih jalur independen untuk mencapai target ekonomi jangka panjang yang lebih agresif, termasuk memperkuat posisi negara sebagai salah satu produsen minyak terbesar di dunia.

Keluarnya UEA dari OPEC, yang akan resmi pada hari Jumat mendatang, diperkirakan akan mengubah peta kekuatan eksportir minyak global, terutama di tengah ancaman terhadap jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz. Pihak berwenang UEA menyatakan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari evaluasi mendalam terhadap visi ekonomi dan profil energi negara yang terus berkembang. Dalam pernyataan resmi, pemerintah UEA menyatakan, Selama waktu kami di organisasi tersebut, kami memberikan kontribusi signifikan dan bahkan pengorbanan yang lebih besar demi keuntungan semua anggota.

Namun, waktunya telah tiba untuk memfokuskan upaya kami pada apa yang didiktekan oleh kepentingan nasional kami. Suhail Mohamed al-Mazrouei, Menteri Energi UEA, menegaskan bahwa kebijakan ini didasarkan pada tinjauan strategi energi internal secara saksama. Beliau juga mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan pemimpin de facto OPEC, Arab Saudi. Ini adalah keputusan kebijakan.

Ini dilakukan setelah melihat secara cermat kebijakan saat ini dan masa depan terkait tingkat produksi, tutur sang menteri kepada kantor berita Reuters. Kepergian UEA, sebagai salah satu anggota kunci OPEC, diprediksi akan memicu kekacauan koordinasi di internal kelompok yang selama ini berusaha tampil solid. Padahal, para produsen di kawasan Teluk sedang berjuang keras mengamankan pengiriman komoditas melalui titik rawan Selat Hormuz yang kian mencekam.

Konflik yang melibatkan Iran telah membuat arus keluar masuk sepertiga pasokan gas alam cair dan seperlima minyak mentah dunia terganggu





