Universitas Hasanuddin mempersiapkan dokumen lengkap untuk verifikasi rekam jejak pendidikan Andi Amran Sulaiman oleh Tim Verifikasi MPR pada Kamis, 26 November 2026. Artikel ini menguraikan detail proses seleksi dan validasi data akademik.

Universitas Hasanuddin atau Unhas telah menyiapkan seluruh arsip akademik dan bukti fisik mengenai rekam jejak pendidikan Andi Amran Sulaiman. Persiapan ini dilakukan untuk menyongsong kedatangan Tim Verifikasi Faktual Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang dijadwalkan tiba pada Kamis, 26 November 2026. Kedatangan tim ini merupakan respons terhadap pengumuman nama Andi Amran Sulaiman sebagai calon wakil presiden yang diusulkan oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani.

Detail Riwayat Pendidikan S1 Hingga S3

Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Prof Muh Ruslin, memberikan klarifikasi rinci mengenai timeline studi Andi Amran Sulaiman di kampus tersebut. Ia menjelaskan bahwa untuk jenjang Magister atau S2, Andi Amran Sulaiman masuk pada tahun 2001 dan menyelesaikan studinya pada tahun 2003. Data ini menunjukkan konsistensi akademik yang jelas dalam kurun waktu dua tahun untuk gelar masternya.

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Untuk jenjang yang lebih tinggi, yaitu program doktoral atau S3, Andi Amran Sulaiman memulai studinya pada tahun 2008. Proses studi ini kemudian diselesaikan secara tuntas pada tahun 2012. Prof Muh Ruslin menekankan bahwa masa studi Andi Amran Sulaiman dinilai sangat excellent dan tepat waktu sesuai kurikulum yang berlaku di Unhas saat itu, dibandingkan dengan rata-rata mahasiswa lainnya.

Penyiapan Bukti Sejarah dan Arsip Fisik

Untuk memastikan keaslian data yang diserahkan, Unhas telah menyiapkan berkas tua yang berfungsi sebagai bukti sejarah pendidikan Andi Amran Sulaiman. Prof Ruslin menegaskan bahwa dokumen-dokumen ini mencakup rekam jejak dari jenjang Sarjana atau S1 hingga jenjang Doktor atau S3. Ketersediaan arsip fisik ini sangat krusial mengingat sistem pencatatan akademik pada masa lalu masih berjalan secara manual.

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Dalam penjelasannya, Prof Ruslin memberikan konteks mengenai perubahan sistem pencatatan data di Unhas. Ia menyebutkan bahwa mulai tahun 2022, universitas telah beralih sepenuhnya ke sistem ijazah digital yang dikenal sebagai BSRE. Pergeseran teknologi ini berarti bahwa untuk proses verifikasi saat ini, arsip fisik tidak lagi menjadi satu-satunya rujukan utama, namun berkas lama tetap diperlukan sebagai pembanding historis.

Status Akademik dan Konfirmasi Resmi

Wakil Rektor III Bidang SDM, Pengembangan Talenta, dan Kesejahteraan Unhas, Prof Farida Pattitingi, menambahkan informasi mengenai status kepegawaian Andi Amran Sulaiman. Ia menegaskan bahwa Andi Amran Sulaiman telah berstatus sebagai dosen di Fakultas Pertanian Unhas sejak tahun 2013 hingga saat ini. Data ini menunjukkan keterikatan profesional yang panjang antara calon wakil presiden tersebut dengan institusi pendidikan tinggi.

Lebih jauh, Prof Farida mengonfirmasi kenaikan jabatan akademik Andi Amran Sulaiman. Ia menjelaskan bahwa pria tersebut telah mencapai predikat Asosiet Profesor atau Lektor Kepala. Status ini merupakan bukti nyata dari kontribusi dan kinerja akademik yang diakui oleh universitas dalam kurun waktu lebih dari satu dekade sebagai tenaga pengajar.

Kesiapan Menjemput Tim Verifikasi Faktual

Meskipun surat resmi kedatangan Tim Verifikasi Faktual MPR belum diterima secara administratif oleh pihak rektorat, jadwal kunjungan telah diketahui oleh pimpinan Unhas. Prof Muh Ruslin menyatakan bahwa pihak universitas sudah mengetahui jadwal kedatangan pada Kamis, 26 November 2026, berdasarkan informasi jadwal yang telah dilihat. Kesiapan ini bertujuan untuk memastikan proses verifikasi berjalan lancar dan transparan.

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Kedatangan tim verifikator ini difokuskan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap rekam jejak pendidikan Andi Amran Sulaiman. Unhas berkomitmen untuk menampilkan semua data dan bukti yang relevan terkait perjalanan akademik calon wakil presiden tersebut. Langkah proaktif ini menunjukkan transparansi institusi dalam mendukung proses verifikasi politisi oleh lembaga negara yang berwenang.