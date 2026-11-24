Rektorat Unhas mengonfirmasi kesiapan dokumen rekam jejak akademik Andi Amran Sulaiman saat kedatangan Tim Verifikasi Faktual MPR RI pada Kamis, 26 November.

Tim Verifikasi Faktual Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan tiba di Universitas Hasanuddin ( Unhas) pada Kamis, 26 November, untuk memeriksa rekam jejak pendidikan Andi Amran Sulaiman. Kedatangan tim ini menyusul pengumuman Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, yang mengusulkan Andi Amran Sulaiman sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2026.

Kesiapan Administrasi dan Jadwal Kunjungan

Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Prof Muh Ruslin, menegaskan bahwa universitas telah bersiap sepenuhnya menerima kunjungan tim verifikasi ini. Meskipun surat resmi kedatangan dari MPR belum diterima secara fisik, jadwal kunjungan pada 26 November telah diketahui melalui informasi internal yang valid. Ruslin menegaskan bahwa seluruh arsip dan dokumen pendukung telah disiapkan di gedung Rektorat Unhas untuk diserahkan kepada para verifikator.

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Wakil Rektor III Bidang SDM, Pengembangan Talenta, dan Kesejahteraan Unhas, Prof Farida Pattitingi, juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait persiapan logistik dan administratif. Kedua wakil rektor ini memvalidasi keabsahan seluruh dokumen pendidikan yang akan diserahkan sebagai bentuk transparansi Unhas terhadap proses verifikasi kandidat wakil presiden.

Rincian Riwayat Akademik Andi Amran Sulaiman

Profil akademik Andi Amran Sulaiman di Unhas mencakup tiga jenjang pendidikan tinggi yang diselesaikan dengan sangat tepat waktu. Untuk jenjang Strata 1, beliau menempuh pendidikan dan menyelesaikan studinya dengan predikat sangat memuaskan. Data yang disajikan oleh Unhas menunjukkan bahwa ia menyelesaikan pendidikan S1nya tanpa ada keterlambatan dari jadwal yang ditentukan oleh universitas.

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Pada jenjang Pascasarjana, Andi Amran Sulaiman masuk dalam program Magister pada tahun 2001 dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2003. Proses penyelesaian tugas akhir dan penelitian untuk gelar Magister ini juga dilakukan dengan standar akademik yang tinggi dan sesuai dengan timeline yang berlaku saat itu.

Untuk jenjang tertinggi, yaitu program Doktoral, beliau memulai studinya pada tahun 2008 dan menyelesaikan seluruh persyaratan gelar doktor pada tahun 2012. Ruslin menekankan bahwa kecepatan dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan studi ini menjadi bukti komitmen tinggi Andi Amran Sulaiman terhadap proses akademik di Unhas.

Keaslian Dokumen dan Sistem Arsip Digital

Prof Muh Ruslin secara eksplisit menjamin keaslian seluruh ijazah dan dokumen sejarah pendidikan yang akan diserahkan kepada Tim Verifikasi MPR. Unhas menyediakan berkas tua fisik yang menjadi bukti historis bahwa Andi Amran Sulaiman pernah mengikuti pendidikan akademik di kampus tersebut. Dokumen-dokumen ini sangat krusial mengingat proses administrasi pada masa lalu masih dilakukan secara manual.

Ruslin menjelaskan bahwa sistem penyimpanan dan penerbitan ijazah di Unhas telah mengalami modernisasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2022, Unhas telah beralih sepenuhnya ke sistem ijazah berbasis digital yang dikenal sebagai BSRE. Meskipun demikian, arsip fisik lama tetap dipertahankan dan siap diakses sebagai validasi tambahan bagi para pihak yang membutuhkan verifikasi mendalam.

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Status Kepegawaian dan Jabatan Akademik

Di sisi lain, Wakil Rektor III, Prof Farida Pattitingi, memberikan klarifikasi mengenai status kepegawaian Andi Amran Sulaiman sebagai dosen di kampus tersebut. Ia telah menjadi bagian dari civitas akademika Unhas sejak tahun 2013 dan tercatat aktif mengajar di Fakultas Pertanian hingga saat ini.

Farida Pattitingi mengonfirmasi bahwa Andi Amran Sulaiman telah memegang jabatan akademik yang prestisius. Ia telah mencapai posisi Asosiet Profesor atau Lektor Kepala. Jabatan ini mencerminkan kontribusi dan rekam jejaknya yang kuat dalam bidang pengajaran dan penelitian di lingkungan Fakultas Pertanian Unhas selama beberapa tahun terakhir.