Unhas Perkuat Kolaborasi Kesehatan Global Melalui Konferensi INHS 2026 di Makassar

Fakultas Keperawatan Unhas menggelar Konferensi INHS 2026 untuk membangun jaringan riset internasional dengan negara Asia-Pasifik guna menyelesaikan masalah kesehatan lokal.

Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin menyelenggarakan konferensi akademik bergengsi, The 6th International Nursing & Health Science Student & Health Care Professional Conference (INHS) 2026, di Makassar. Acara ini bertujuan memperkuat jejaring kerja sama internasional untuk mengembangkan sistem kesehatan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Mekanisme Kolaborasi Lintas Negara Dalam Riset

Konferensi ini menyediakan wadah strategis bagi para akademisi dan profesional kesehatan untuk berbagi pengetahuan melalui pertukaran ide yang melampaui batas wilayah geografis. Mekanisme diskusi ini dirancang agar setiap institusi pendidikan tinggi dapat memperluas kontribusi mereka dalam merespons berbagai masalah kesehatan yang kompleks di tingkat lokal maupun global.

Also read LPS dan KompasTV Gelar Finvoice 2026, Kompetisi Video untuk Tingkatkan Literasi Keuangan

Proses kolaborasi dalam forum ini memungkinkan terciptanya sinergi antar-lembaga riset internasional demi menghadapi tantangan kesehatan masa depan. Para peserta dibimbing untuk menciptakan inovasi berbasis data yang dapat diterapkan secara langsung di lapangan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Pendekatan Strategis Pimpinan Universitas Hasanuddin

Wakil Ketua Bidang Penelitian LPPM Unhas, Prof Dahlang Tahir, menegaskan bahwa konferensi internasional ini adalah katalisator utama untuk kemajuan riset kesehatan di Indonesia. Ia menyoroti bahwa pertemuan ilmiah lintas negara secara langsung membuka peluang kolaborasi strategis yang sebelumnya belum tergarap secara optimal.

Advertisement

Dalam keterangannya di Makassar pada Senin, Prof Dahlang Tahir menekankan urgensi jejaring akademik internasional dalam mendorong kemajuan riset kesehatan. Ia berharap konferensi ini dapat memantik lahirnya diskusi yang produktif dan membuka peluang kerja sama akademis yang strategis di antara berbagai lembaga pendidikan tinggi.

Tekanan utama yang disampaikan oleh pimpinan Unhas adalah pentingnya memperluas jejaring kemitraan riset internasional antarlembaga demi merespons tantangan kesehatan global. Langkah ini diambil sebagai bentuk respons nyata universitas terhadap kebutuhan dunia kesehatan yang semakin dinamis dan penuh ketidakpastian.

Dukungan Rektor Untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Rector of Unhas, Prof Jamaluddin Jompa, secara tegas menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan konferensi The 6th INHSP 2026 yang difasilitasi oleh Fakultas Keperawatan Unhas. Ia menilai bahwa forum ini merupakan sarana strategis untuk memperkuat inovasi kesehatan global dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di wilayah Indonesia.

Menurut Prof Jamaluddin Jompa, kontribusi nyata perguruan tinggi sangat diperlukan dalam pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs di bidang kesehatan. Integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam konferensi ini diharapkan dapat menghasilkan standar baru dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat.

Advertisement

Partisipasi Internasional dan Dampak Konkret Bagi Publik

Konferensi ini menghadirkan pembicara dan peserta kunci dari berbagai negara maju dalam bidang keperawatan, termasuk Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Australia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Kehadiran perwakilan dari enam negara ini menunjukkan tingkat signifikansi tinggi dari program akademik yang diselenggarakan oleh universitas ternama di Sulawesi Selatan tersebut.

Kehadiran mitra internasional ini memberikan dampak langsung bagi pengembangan kurikulum dan metode praktik keperawatan di Universitas Hasanuddin. Mahasiswa dan profesional kesehatan lokal mendapatkan akses terhadap praktik terbaik global yang dapat diadaptasi untuk konteks sosial budaya masyarakat Indonesia.

Melalui inisiatif kolaboratif ini, Universitas Hasanuddin menegaskan posisinya sebagai pusat unggulan riset kesehatan di kawasan Asia Tenggara. Langkah ini akan terus berlanjut untuk memastikan bahwa setiap kebijakan kesehatan yang dihasilkan didasarkan pada bukti ilmiah dan standar internasional yang ketat.