Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar Nasional Program Makan Bergizi Gratis

Ketua Umum APPMBGI mengusulkan SPPG Tamalanrea Universitas Hasanuddin menjadi pusat pengembangan standar nasional program Makan Bergizi Gratis, mengintegrasikan riset akademik dan praktik lapangan.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Program Makanan Bergizi dan Gratis Indonesia ( APPMBGI ) mengusulkan agar Sentra Produksi Pengolahan Makanan (SPPG) Tamalanrea Universitas Hasanuddin ( Unhas ) ditetapkan sebagai pusat pengembangan standar nasional untuk program Makan Bergizi Gratis .

Usulan ini muncul seiring dengan peresmian fasilitas dapur modern yang terletak di SPPG Tamalanrea pada tanggal 28 April 2026. Fasilitas ini tidak hanya dipandang sebagai tempat untuk memproduksi makanan bergizi, tetapi juga sebagai laboratorium inovatif yang mengintegrasikan penelitian akademik dengan praktik lapangan secara langsung. Peresmian SPPG Unhas dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, serta didampingi oleh Rektor Unhas, Jamaluddin Jompa.

Kehadiran dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) pertama di lingkungan perguruan tinggi ini menandai langkah signifikan dalam upaya peningkatan kualitas dan efektivitas program MBG secara nasional. Menurut Ketua Umum APPMBGI, dapur MBG di Unhas memiliki peran yang jauh lebih luas daripada sekadar menyediakan layanan makanan. Ia menekankan bahwa fasilitas ini merupakan laboratorium hidup, tempat di mana ilmu pengetahuan, penelitian, inovasi, dan praktik bertemu dalam sebuah ekosistem yang terpadu.

Pendekatan yang diterapkan oleh Unhas dinilai mampu menjembatani kesenjangan yang selama ini menjadi persoalan klasik dalam program pembangunan, yaitu kurangnya sinkronisasi antara hasil penelitian dan implementasi di lapangan. Seringkali, penelitian hanya berhenti pada tahap teoritis di meja akademik, sementara praktik di lapangan berjalan tanpa landasan ilmiah yang kuat. Model integrasi yang ditawarkan Unhas memutus rantai tersebut dengan memastikan bahwa hasil penelitian langsung diuji coba dalam praktik, dan pelaksanaan program dapat diperbaiki secara berkelanjutan berdasarkan data dan analisis ilmiah.

Dengan demikian, dapur MBG Unhas berpotensi menjadi pusat pengembangan standar operasional dan model implementasi program MBG secara nasional, memastikan keberhasilan program secara sistemik dan berkelanjutan. Hal ini membutuhkan lebih dari sekadar memperbanyak jumlah dapur MBG, tetapi juga memastikan bahwa setiap dapur memiliki basis keilmuan yang kuat, standar mutu yang terjamin, dan sistem yang teruji keandalannya. Kombinasi antara pusat pembelajaran dan pusat produksi dinilai akan mempercepat proses inovasi, meningkatkan adaptabilitas, dan memungkinkan pengukuran dampak yang lebih akurat.

APPMBGI menyatakan komitmennya untuk mendorong kolaborasi lintas sektor guna memperluas model serupa ke berbagai daerah di Indonesia, menjadikan Unhas sebagai salah satu rujukan utama dalam pengembangan program MBG. Ketua Umum APPMBGI menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga pada pembangunan sistem yang kuat dan berkelanjutan. Ia melihat contoh di Unhas sebagai perwujudan sinergi antara kebijakan publik dan keunggulan akademik.

Ketika kedua elemen ini berjalan bersamaan, maka tidak hanya program yang dijalankan, tetapi juga sistem yang dibangun untuk mendukung keberhasilan jangka panjang program tersebut. Dengan demikian, dapur MBG Unhas diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan program MBG di seluruh Indonesia, memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang berkualitas, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal. Keberhasilan model ini akan menjadi bukti nyata komitmen Indonesia terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan





