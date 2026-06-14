Unhas Bantah Hoaks Sanksi Drop Out untuk Mahasiswa Pengkritik MBG

Universitas Hasanuddin membantah keras hoaks yang menyebutkan sanksi drop out atau skorsing bagi mahasiswa yang mengkritik program Makan Bergizi Gratis. Pihak universitas menegaskan komitmennya terhadap kebebasan akademik dan kritik membangun.

Universitas Hasanuddin ( Unhas ) membantah keras narasi hoaks yang menyebutkan adanya sanksi drop out atau skorsing bagi mahasiswa yang mengkritik program Makan Bergizi Gratis ( MBG ). Pihak universitas menegaskan komitmennya terhadap kebebasan akademik dan menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat secara konstruktif.

Kapala Bidang Humas Kantor Sekretariat Unhas, Ishaq Rahman, menyatakan bahwa informasi palsu tersebut berpotensi merugikan reputasi kampus dan menimbulkan kebingungan di kalangan sivitas akademika serta masyarakat. Hoaks yang viral tersebut mengklaim bahwa 28 mahasiswa telah di-drop out dan lainnya mendapat ancaman skorsing setelah aksi unjuk rasa di Rektorat Unhas pada Kamis (11/6). Meski aksi tersebut sempat diwarnai insiden kecil, wholuhnya berjalan damai dan pihak universitas telah menerima perwakilan mahasiswa untuk memberikan penjelasan komprehensif.

Ishaq menegaskan bahwa tidak ada sanksi seperti yang diklaim hoaks, dan universitas selalu membuka ruang untuk dialog konstruktif serta kritik membangun. Kritik dipandang sebagai bagian penting dalam proses pengembangan institusi. Unhas terlibat dalam program MBG sebagai wujud tanggung jawab sosial dalam kerangka Kampus Berdampak, dengan pertimbangan akademik dan rasional. Program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan gizi dan pencegahan stunting, yang telah diuji coba sejak Agustus 2024 dan akan dilaksanakan penuh starting Januari 2025.

Melalui pernyataan ini, Unhas berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh hoaks dan selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkan





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