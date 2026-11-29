Unesa berkolaborasi dengan pakar dari lima negara di forum ISDISD 2026 untuk merancang teknologi asistif dan kurikulum inklusif guna memperluas akses pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Universitas Negeri Surabaya atau Unesa secara resmi meluncurkan inisiatif strategis yang menggandeng pakar disabilitas dari lima negara untuk mengembangkan Teknologi Asistif dan Kurikulum Inklusif. Langkah kolaboratif internasional ini diharapkan dapat melahirkan inovasi nyata yang secara signifikan memperluas akses pendidikan serta menjamin kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Forum ISDISD 2026 Fokus pada Riset Terapan

Isu strategis ini dibahas secara mendalam dalam The Second International Symposium On Disability Innovation and Sustainable Development atau ISDISD 2026 yang diselenggarakan di Auditorium Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Unesa. Forum akademik tingkat internasional ini menjadi wadah bagi para ahli untuk menuangkan gagasan guna menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat penyandang disabilitas.

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Wakil Rektor Bidang Riset Unesa, Bambang Sigit Widodo, menegaskan bahwa forum ini secara spesifik difokuskan pada pengembangan riset terapan. Prioritas utama dari kajian ini adalah melakukan adaptasi teknologi yang mendukung kemandirian penyandang disabilitas secara nyata dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Kolaborasi 10 Perguruan Tinggi dan Kampus Australia

Keunggulan kolaborasi ini terletak pada jaringan mitra yang melibatkan sepuluh Perguruan Tinggi Indonesia dan lima kampus dari Australia. Kerjasama strategis antara institusi pendidikan dari kedua negara ini juga turut merintis pengembangan kurikulum yang ramah disabilitas, memastikan bahwa standar pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali.

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Bambang Sigit Widodo menyampaikan keinginan kuat untuk menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh para pakar dan ilmuwan yang hadir. Ia berharap hasil akhir riset, khususnya terkait teknologi asistif yang diadaptasikan bagi berbagai kelompok disabilitas, dapat segera diimplementasikan secara luas sebagai solusi praktis.

Tiga Fokus Inovasi Melalui Disability Innovation Center

Unesa, melalui unit yang disebut Disability Innovation Center atau DIC, telah menetapkan tiga fokus utama dalam pengembangan inovasi mereka. Ketiga bidang tersebut meliputi teknologi komunikasi, teknologi asistif, serta upaya penempatan kerja yang memadai bagi penyandang disabilitas untuk memastikan kemandirian ekonomi mereka.

Unesa menargetkan penguatan kolaborasi riset yang lebih intensif, serta mempercepat hilirisasi dan implementasi produk inovasi yang dihasilkan. Tujuan akhir dari seluruh usaha ini adalah agar inovasi teknologi dan kurikulum yang dikembangkan dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh masyarakat.

Dengan langkah-langkah konkret ini, Unesa berkomitmen untuk menjadi pusat unggulan dalam penelitian disabilitas di Asia Tenggara. Kehadiran pakar internasional dalam ISDISD 2026 menandakan komitmen serius dalam menyamakan derajat akses pendidikan dan teknologi bagi seluruh lapisan masyarakat.