Sebanyak 2.300 peserta ikuti Unej Law Run for Justice 2026 di Jember dalam rangka Dies Natalis ke-62 Fakultas Hukum Unej untuk kampanye keadilan.

Sebanyak 2.300 peserta berhasil melaju hingga garis finis di halaman Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) pada Minggu, 29 November 2026. Kegiatan Unej Law Run for Justice 2026 ini bukan sekadar ajang olahraga, melainkan kampanye strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum dan keadilan di kalangan masyarakat luas. Acara ini resmi digelar sebagai bagian dari rangkaian perayaan Dies Natalis ke-62 Fakultas Hukum Unej yang berfokus pada pendekatan inklusif. Pesertanya terdiri dari pelari lokal Jember, peserta dari luar Jawa, hingga komunitas dari Sumatera dan Kalimantan, menunjukkan antusiasme nasional yang tinggi.

Menggabungkan Olahraga Dengan Edukasi Keadilan Hukum

Prof I Gede Widhiana Suarda, Dekan Fakultas Hukum Unej, menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang dengan misi yang jauh lebih besar daripada sekadar lari sehat. Ia menjelaskan bahwa keadilan tidak boleh hanya menjadi wacangan di ruang sidang, melainkan harus menjadi nilai yang hidup dalam keseharian. Melalui pendekatan yang terbuka dan edukatif, Unej berupaya mendekatkan hukum kepada masyarakat umum yang selama ini mungkin merasa hukum adalah hal yang jauh atau menakutkan. Tahun ini menandai kali ketiga penyelenggaraan agenda tahunan tersebut, di mana olahraga digabungkan dengan layanan sosial dan edukasi publik. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan kepedulian aktif warga terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan hak-hak hukum dasar.

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Layanan Konsultasi Hukum Gratis Bersama LBH

Salah satu pembeda utama Unej Law Run for Justice 2026 adalah tersedianya layanan konsultasi dan edukasi hukum gratis secara langsung di lokasi kegiatan. Fakultas Hukum Unej menggandeng sejumlah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memiliki fokus spesifik pada berbagai jenis sengketa, termasuk hukum umum dan pertanahan. Hal ini merespons realitas sosial di Jember yang mencatat tingginya kasus sengketa tanah. Masyarakat dapat memperoleh pendampingan hukum langsung dari para ahli tanpa biaya, menjembatani kesenjangan akses terhadap keadilan. Kehadiran para praktisi hukum dan aktivis LBH di tengah keramaian pelari menciptakan atmosfer dialog yang demokratis. Langkah ini menunjukkan komitmen perguruan tinggi untuk tidak hanya mencetak akademisi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang solutif di tengah masyarakat.

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Simbolisme Jarak 6,2 Kilometer Perayaan Dies Natalis

Ni Putu Ratnayutika, Ketua Panitia Unej Law Run for Justice 2026, menjelaskan bahwa jarak tempuh lari ditetapkan sejauh 6,2 kilometer. Angka ini dipilih bukan secara sembarangan, melainkan sebagai simbol peringatan Dies Natalis ke-62 Fakultas Hukum Unej sekaligus Universitas Jember secara keseluruhan. Jarak yang relatif pendek namun bermakna memungkinkan partisipasi dari berbagai kelompok usia dan tingkat kebugaran. Kehadiran peserta dari luar pulau seperti Kalimantan dan Sumatera membuktikan bahwa agenda ini telah diakui sebagai event nasional. Komunitas pelari kini menanti acara ini sebagai bagian dari kalender olahraga tahunan mereka yang memiliki dimensi sosial kuat. Antusiasme ini mengonfirmasi keberhasilan Unej dalam memposisikan kampus sebagai pusat inovasi sosial dan olahraga yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Masa Depan Akses Keadilan Bagi Warga

Keberhasilan Unej Law Run for Justice 2026 memberikan model baru tentang bagaimana institusi pendidikan tinggi dapat berinteraksi dengan publik. Dekan Prof I Gede Widhiana Suarda menekankan bahwa perguruan tinggi harus hadir memberikan solusi dan membuka akses pengetahuan hukum. Warga tidak lagi hanya menjadi objek hukum, tetapi subjek yang memahami hak dan kewajiban mereka. Keadilan harus dirasakan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya teori. Langkah integrasi antara olahraga dan advokasi hukum ini diharapkan dapat terus dikembangkan di masa depan. Kolaborasi dengan LBH dan pihak terkait lainnya akan tetap dijaga untuk memastikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Program ini menegaskan peran strategis Unej dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendekatan yang humanis dan partisipatif.