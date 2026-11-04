Unair Tingkatkan Ekonomi Desa di Parigi Moutong Melalui Pelatihan Peternakan Ayam

Tim Ekspedisi Patriot Unair melatih warga Parigi Moutong mengelola ayam petelur dengan pakan lokal dan biosekuriti untuk meningkatkan produktivitas telur.

Tim Ekspedisi Patriot dari Universitas Airlangga telah menyalurkan pendampingan pengelolaan peternakan ayam petelur kepada masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Langkah strategis ini dilakukan dengan tujuan utama meningkatkan produksi telur lokal dan memperkuat fondasi ekonomi di desa-desa transmigrasi tersebut.

Mekanisme Pelatihan dan Modul Panduan Teknis

Emy Koestanti Sabdoningrum, yang menjabat sebagai Ketua Tim Ekspedisi Patriot Universitas Airlangga di wilayah Parigi Moutong, menjelaskan bahwa pendampingan ini dirancang untuk membantu para peternak meningkatkan kapasitas pengelolaan ternak secara berkelanjutan. Tujuannya adalah mengawasi produktivitas ayam yang diberi pakan lokal agar hasil panen lebih optimal.

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Sebagai tindak lanjut teknis, tim telah menyusun tiga modul panduan yang mencakup pengolahan tepung ikan, manajemen ayam buras, serta biosekuriti kandang. Modul-modul ini bertujuan mendukung penerapan hasil pelatihan secara mandiri oleh para peternak tanpa bergantung penuh pada bantuan eksternal.

Posisi Pihak Terlibat dan Dukungan Lokal

Tim melakukan pendampingan intensif di empat lokasi desa untuk memantau pemeliharaan ayam secara langsung. Mereka juga membiasakan para peternak untuk melakukan pencatatan produksi secara rutin sebagai dasar evaluasi usaha. Emy Koestanti Sabdoningrum mendorong penguatan kelompok ternak unggas di setiap desa sebagai wadah kerja sama yang memudahkan akses terhadap program pemerintah.

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Kepala Desa Tinombala Jaya Samsuri dan Kepala Desa Tinombala Sejati Mudawam menyambut baik kegiatan ini. Mereka menilai program tersebut membantu warga memahami pengelolaan peternakan dan pencegahan penyakit ayam. Program ini diarahkan untuk menekan risiko kematian ayam akibat penyakit dan memperbaiki pengelolaan usaha secara menyeluruh.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Berdasarkan publikasi resmi Universitas Airlangga pada 30 Oktober 2026, tim telah menyelenggarakan dua kegiatan pelatihan utama. Pelatihan manajemen ayam buras petelur dan biosekuriti kandang dilaksanakan di Desa Tinombala Jaya, sedangkan pengolahan tepung ikan dilakukan di Desa Palapi, Kecamatan Taopa.

Para peternak juga diajarkan penerapan biosekuriti sederhana untuk mencegah penyebaran penyakit. Langkah konkret meliputi pemisahan ayam sakit, pengelompokan ternak berdasarkan umur, serta pembatasan akses orang luar ke dalam kandang. Warga Desa Tinombala Jaya, Akbar Kurniati, mengaku memperoleh pengetahuan mengenai manajemen usaha dan sanitasi kandang yang sangat membantu.

Potensi Pasar dan Proyeksi Nasional

Kementerian Pertanian dalam proyeksi Oktober 2026 memperkirakan produksi telur ayam ras nasional sepanjang tahun mencapai 7,16 juta ton. Angka ini melampaui kebutuhan sebesar 6,84 juta ton dengan potensi surplus 4,71 persen. Program pendampingan ini diharapkan mendukung peningkatan produksi telur sekaligus memperluas kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi.