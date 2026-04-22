Umuh Muchtar Semangati Pemain Persib Bandung Jelang Laga Kontra Arema FC

Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, memotivasi para pemain untuk memenangkan enam pertandingan tersisa, termasuk laga melawan Arema FC, demi mengamankan gelar juara ketiga secara beruntun di Super League 2025/2026. Ia menekankan pentingnya mentalitas kuat dan tidak meremehkan lawan.

Manajer Persib Bandung , Umuh Muchtar , memberikan suntikan motivasi kepada para pemain menjelang pertandingan penting melawan Arema FC yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ( GBLA ) pada tanggal 24 April 2026.

Pertandingan ini menjadi sangat krusial bagi Persib Bandung karena posisi mereka di puncak klasemen sementara Super League 2025/2026 mulai terancam. Umuh Muchtar menekankan bahwa mentalitas yang kuat dan fokus adalah kunci utama bagi tim untuk mempertahankan performa terbaiknya dan mengamankan gelar juara untuk ketiga kalinya secara beruntun. Ia mengingatkan para pemain untuk tidak meremehkan kekuatan Arema FC, meskipun saat ini mereka menempati posisi tengah klasemen.

Menurut Umuh, setiap pertandingan yang tersisa memiliki nilai yang sama pentingnya dan Persib Bandung harus berjuang keras untuk meraih kemenangan di setiap laga. Ia secara tegas menyatakan bahwa tim harus memenangkan keenam pertandingan tersisa untuk memastikan gelar juara tidak lepas dari genggaman. Umuh Muchtar menyampaikan pesan yang jelas dan lugas kepada para pemain: enam pertandingan terakhir harus dimenangkan tanpa terkecuali. Ia menekankan pentingnya menjaga semangat tim dan fokus pada tujuan akhir, yaitu meraih gelar juara.

Pernyataan ini menunjukkan betapa besar tekanan yang dirasakan oleh tim Persib Bandung untuk mempertahankan dominasinya di liga. Umuh juga menyinggung hasil imbang yang diraih pada pertandingan sebelumnya melawan Dewa United, dan meminta para pemain untuk tidak larut dalam kekecewaan. Ia berharap hasil imbang tersebut dapat menjadi pelajaran berharga bagi tim untuk meningkatkan performa dan mempersiapkan diri lebih baik untuk pertandingan melawan Arema FC.

Lebih lanjut, Umuh Muchtar mengingatkan bahwa dukungan dari para Bobotoh, suporter setia Persib Bandung, sangatlah besar dan harus dijaga dengan memberikan penampilan terbaik di setiap pertandingan. Ia berharap para pemain dapat membalas kepercayaan para suporter dengan meraih kemenangan dan mempersembahkan gelar juara untuk kota Bandung. Persib Bandung memiliki sejarah panjang dan tradisi yang kuat dalam sepak bola Indonesia, dan Umuh Muchtar ingin memastikan bahwa tradisi tersebut terus berlanjut dengan meraih gelar juara secara beruntun.

Persib Bandung saat ini berada dalam situasi yang menantang, di mana persaingan untuk meraih gelar juara semakin ketat. Beberapa tim lain juga menunjukkan performa yang impresif dan berpotensi untuk menggeser posisi Persib Bandung di puncak klasemen. Oleh karena itu, Umuh Muchtar menyadari bahwa tim harus bekerja lebih keras lagi dan meningkatkan kualitas permainan secara keseluruhan. Ia berharap Bojan Hodak, pelatih Persib Bandung, dapat meracik strategi yang tepat untuk menghadapi Arema FC dan memaksimalkan potensi para pemain.

Selain itu, Umuh Muchtar juga menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik dan mental para pemain agar tetap prima sepanjang musim. Ia berharap para pemain dapat menghindari cedera dan menjaga fokus pada tujuan akhir. Pertandingan melawan Arema FC akan menjadi ujian penting bagi Persib Bandung untuk membuktikan bahwa mereka adalah tim yang pantas meraih gelar juara. Kemenangan dalam pertandingan ini akan memberikan dorongan moral yang besar bagi tim dan meningkatkan kepercayaan diri para pemain.

Sebaliknya, kekalahan atau hasil imbang dapat berdampak negatif pada mentalitas tim dan memperburuk peluang mereka untuk meraih gelar juara. Oleh karena itu, seluruh elemen tim Persib Bandung harus bersatu dan bekerja sama untuk meraih kemenangan dalam pertandingan melawan Arema FC





