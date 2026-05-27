Umat Muslim Merayakan Hari Raya Idul Adha di Seluruh Dunia

Perayaan Hari Raya Idul Adha di seluruh dunia berlangsung khidmat dan tertib. Umat Muslim di berbagai tempat melaksanakan salat dan melakukan penyembelihan hewan kurban sebagai bagian dari perayaan. Di Mina, Arab Saudi, umat Muslim melakukan lempar jumrah sebagai rangkaian ibadah haji.

Umat Muslim di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026. Perayaan ini diawali dengan melaksanakan salat di berbagai tempat, termasuk di pantai-pantai yang indah.

Di Mina, Arab Saudi, umat Muslim melakukan lempar jumrah sebagai rangkaian ibadah haji. Sementara itu, di Eropa Barat, gelombang panas ekstrem kembali melanda kawasan tersebut, termasuk Inggris yang mencatat rekor suhu tertinggi. Warga justru memadati kawasan Pantai Bournemouth, di Selatan Inggris, untuk menikmati cuaca panas. Di Palestina, umat Muslim melaksanakan salat Idul Adha 1447 H di tengah keterbatasan dan krisis.

Mereka melaksanakan salat di ruang terbuka di antara sisa-sisa reruntuhan masjid dan rumah akibat konflik. Usai melaksanakan salat, umat Muslim melakukan penyembelihan hewan kurban sebagai bagian dari perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M. Kegiatan ini merupakan wujud kepatuhan kepada Allah SWT dan bertujuan untuk mempererat kepedulian sosial dengan membagikan daging kepada yang berhak menerima. Pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di berbagai daerah di Indonesia berlangsung khidmat dan tertib.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan bahwa 10 Zulhijah 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Ribuan jemaah memadati kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Di Surabaya, Jawa Timur, umat Muslim sejak pagi hari berdatangan memadati balai kota untuk melaksanakan salat Idul Adha. Begitu pula di pulau Bali, umat Muslim memadati salah satu lapangan yang ada di kota Denpasar.

Pelaksanaan salat berlangsung khidmat dan penuh haru. Hari ini, Rabu 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijah 1447 Hijriah, umat Muslim merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Perayaan diawali dengan melaksanakan salat. Salah satunya dilakukan di pantai Pantai Lagoon Ancol, Jakarta.

Ribuan umat Muslim hadir untuk melaksanakan salat Idul Adha berlatar panorama pantai Ancol. Hamparan pasir pantai disulap menjadi lautan jemaah yang khusyuk menjalankan salat Idul Adha di sela-sela semilir angin pantai. Lantunan takbir menggema di sepanjang kawasan pantai mengiringi pelaksanaan ibadah yang berlangsung khidmat dan tertib. Beberapa jemaah hadir bersama anak-anak dan kerabat untuk menunaikan ibadah sekaligus menikmati momentum Hari Raya Idul Adha di ruang terbuka





