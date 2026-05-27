Umat Muslim Indonesia Rayakan Idul Adha 1447 H, Pasokan Hewan Kurban Surplus

Hari Raya Idul Adha dirayakan di berbagai daerah dengan salat berjamaah. Kementan pastikan pasokan hewan kurban surplus. Puncak haji wukuf di Arafah berlangsung khidmat.

Umat Muslim di seluruh Indonesia merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu, 27 Mei 2026. Perayaan dimulai dengan salat Idul Adha yang digelar di berbagai lokasi, mulai dari masjid besar hingga ruang terbuka seperti pantai.

Di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, ribuan jemaah memadati area masjid dan pelataran untuk melaksanakan salat dengan khusyuk. Suasana khidmat terlihat dari foto udara yang menunjukkan lautan manusia bersimpuh menghadap kiblat. Tidak hanya di Aceh, di Surabaya, Jawa Timur, salat Idul Adha digelar di balai kota dengan dihadiri ribuan warga. Warga tampak meninggalkan lokasi usai salat dengan tertib.

Sementara itu, di Denpasar, Bali, suasana berbeda namun tetap semarak. Umat Muslim di Pulau Dewata melaksanakan salat Idul Adha di lapangan terbuka, menunjukkan toleransi dan keberagaman yang kuat. Pantai Lagoon Ancol, Jakarta, menjadi salah satu lokasi favorit. Ribuan jemaah duduk di hamparan pasir dengan latar laut, menciptakan pemandangan unik.

Lantunan takbir menggema sepanjang pantai, menambah kekhidmatan ibadah di tengah semilir angin. Kementerian Pertanian (Kementan) melaporkan bahwa ketersediaan hewan kurban secara nasional mencapai 3,24 juta ekor, melampaui estimasi kebutuhan masyarakat sebesar 2,35 juta ekor. Surplus sebanyak 891.320 ekor ini terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan domba yang tersebar di berbagai daerah. Pemerintah memastikan distribusi ternak berjalan lancar dengan pengawasan kesehatan hewan ketat untuk mencegah penyakit.

Di Jakarta, pasar hewan mengalami lonjakan transaksi sehari menjelang Idul Adha. Meskipun harga hewan ternak mengalami sedikit penyesuaian, minat masyarakat untuk berkurban tetap tinggi. Hal ini menunjukkan semangat berbagi dan kepedulian sosial yang kuat di tengah masyarakat. Edukasi tentang penanganan dan distribusi daging kurban juga gencar disosialisasikan agar daging sampai kepada yang berhak dengan baik.

Puncak ibadah haji 1447 Hijriah berlangsung di Padang Arafah pada Selasa, 26 Mei 2026. Jutaan jemaah dari seluruh dunia berkumpul untuk melaksanakan wukuf, rukun haji yang paling utama. Wukuf dimulai saat tergelincirnya matahari waktu Zuhur hingga terbenamnya matahari. Selama wukuf, jemaah berdiam diri, berdoa, berzikir, dan bermuhasabah memohon ampunan Allah SWT.

Secara harfiah, wukuf berarti berhenti atau berdiam diri, sebagai momen untuk meninggalkan kesibukan duniawi dan fokus pada ibadah. Setelah wukuf, jemaah bergerak ke Muzdalifah untuk bermalam dan mengumpulkan kerikil untuk melempar jumrah. Prosesi ini menjadi penentu sah tidaknya ibadah haji seseorang. Dengan berakhirnya wukuf, rangkaian ibadah haji memasuki tahapan selanjutnya menuju puncak.

Umat Muslim di Indonesia turut merasakan kebersamaan dengan jemaah haji yang sedang menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci





