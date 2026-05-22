Umat Muslim Berdoa di Ka'bah, Aktivis Kemanusiaan Tiba di Istanbul, dan Gelombang Panas Melanda India

Umat Muslim berdoa di depan Ka'bah , selama ibadah haji tahunan, di Mekah , Arab Saudi , Kamis 21 Mei 2026.

Para aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Armada Global Sumud Flotilla (GSF) telah tiba di Bandara Internasional Istanbul, Turki, pada Kamis 21 Mei 2026 malam waktu setempat. Sebanyak 422 aktivis dari 44 negara dipulangkan menggunakan penerbangan khusus yang difasilitasi oleh otoritas Turki setelah proses deportasi dari Israel selatan dimulai. Mereka sempat ditahan selama 3 hingga 4 hari oleh pihak Israel, dan menerima perlakuan tidak manusiawi. Di antara ratusan relawan tersebut, terdapat 9 Warga Negara Indonesia (WNI).

Mereka terdiri dari aktivis kemanusiaan dan jurnalis yang dipastikan selamat. Saat ini, kesembilan WNI tersebut berada di bawah pendampingan langsung Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Istanbul, Turki. Sebagai informasi, sebelumnya, seluruh kapal konvoi kemanusiaan GSF dilaporkan telah disita oleh militer Israel setelah mereka dicegat secara bertahap di perairan internasional sejak Senin 18 Mei 2026. Misi pelayaran ini awalnya bertolak dari Marmaris, Turki, dengan tujuan menembus blokade Israel di Jalur Gaza.

Ratusan orang dari berbagai elemen berunjuk rasa menentang pencegatan armada kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 ke Gaza oleh militer Israel. Aksi solidaritas ini berlangsung di Taman Apsari, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 21 Mei 2026. Aksi ini menyusul pencegatan konvoi kapal dan penangkapan sekitar 430 aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam pelayaran Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 dari berbagai negara, termasuk 9 Warga Negara Indonesia.

Aksi ini diikuti oleh beberapa elemen masyarakat sipil, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Surabaya. Dalam aksinya, pengunjuk rasa mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan langkah diplomatik darurat agar Israel segera membebaskan para jurnalis dan relawan kemanusiaan tanpa syarat. Gelombang panas melanda India dengan suhu mencapai 45 derajat celsius, Kamis (21/5/2026). Departemen Meteorologi India (IMD) telah mengeluarkan peringatan bahaya di dataran barat laut hingga bagian tengah India, termasuk ibu kota New Delhi.

Warga diminta tetap berada di dalam rumah di jam-jam puncak suhu panas serta mengantisipasi sengatan panas dengan menjaga asupan cairan dan suhu tubuh. Berbagai tempat perlindungan dari udara panas disediakan pemerintah di banyak tempat. Pemerintah setempat menyarankan warga untuk mengurangi aktivitas luar ruangan pada siang hari, memperbanyak minum air putih, dan waspada terhadap risiko dehidrasi atau heatstroke. Meski status gencatan senjata masih berlaku, serangan militer Israel di Jalur Gaza terus berlanjut dan kian intensif dalam beberapa hari terakhir.

Terbaru, militer Israel menghancurkan sebuah rumah empat lantai di Kamp Pengungsi Maghazi, Jalur Gaza Tengah. Sebelum melancarkan serangan udara, militer Israel dilaporkan sempat memberikan peringatan kepada warga setempat untuk segera mengevakuasi diri dan meninggalkan lokasi. Sebagai informasi, Kamp Pengungsi Maghazi di Jalur Gaza Tengah telah berulang kali menjadi sasaran utama dalam rangkaian serangan udara militer Israel sejak pecahnya konflik besar pada Oktober 2023. Berdasar data terkini dari Otoritas Kesehatan di Gaza, jumlah korban tewas akibat agresi Israel mencapai 72.769 orang.

Dan, korban luka sebanyak 172.704 orang. Angka tersebut merupakan total kumulatif sejak eskalasi konflik dimulai pada Oktober 2023. Angka tersebut belum termasuk sejumlah korban yang diperkirakan masih terjebak di bawah reruntuhan dan jalanan sehingga belum dapat dievakuasi oleh tim penyelamat. Pemeluhan nilai tukar rupiah secara langsung maupun tidak akan menekan daya beli masyarakat dan mengubah lanskap aktivitas ekonomi di Jakarta.

Tekanan inflasi pada barang konsumsi dan komoditas impor memicu respons terhadap pola belanja masyarakat. Beberapa sektor usaha di Jakarta menghadapi kenaikan beban produksi bagi yang memiliki kandungan bahan baku impor tinggi. Sementara, nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis (21/5/2026) kembali ditutup di zona merah. Rupiah kembali melemah 13 poin ke level Rp 17.667 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya





Agensi Menahan Aktivis GLOBAL SUMD FLOTILLA: Serangkaian Video Mengungkap Kejahatan Negara-negara Barat

Kabar buruk terjadi di pelabuhan Israel, saat beberapa aktivis disambut kekerasan oleh otoritas Israel. Salah satu video yang menjadi viral, memperlihatkan aktivis terlihat dengan tangan terikat di belakang tubuh, berlutut dengan kepala menyentuh lantai. Selain itu, ada video lainnya memperlihatkan seorang aktivis diborgol oleh Ben-Gvir, seorang menteri yang dianggap pro-Telahi, bisanya ditarik dan ditendang oleh petugas keamanan. Menanggapi insiden ini, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengkritisi keras tindakan Ben-Gvir.

