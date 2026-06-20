Umat Konghucu Gelar Perayaan Peh Cun dengan Berbagai Ritual

Perayaan Peh Cun telah digelar di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Kota Pekalongan, Kota Kediri, dan Kota Tangerang. Umat Konghucu melakukan berbagai ritual seperti sembahyang Duan Yang, lomba mendirikan telur, dan pembagian bakcang kepada warga.

Sejumlah umat Konghucu mengarak naga (liong) mengelilingi kapal naga yang dibakar saat perayaan Peh Cun di Wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan , Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026).

Sejumlah umat Konghucu mengarak kapal naga saat perayaan Peh Cun di Wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026). Kapal wisata dan perahu motor membawa penumpang menyusuri Sungai Kapuas saat Festival Peh Cun di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (19/6/2026). Sejumlah warga Tionghoa bermain air saat perayaan Festival Peh Cun di tepian Sungai Kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (19/6/2026).

Petugas menyiapkan bakcang (kue ketan isi daging) untuk dibagikan kepada warga saat perayaan Peh Cun di Klenteng Tjoe Hwie Kiong, Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (19/6/2026). Warga antre untuk mendapatkan bakcang (kue ketan isi daging) saat perayaan Peh Cun di Klenteng Tjoe Hwie Kiong, Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (19/6/2026). Warga keturunan Tionghoa mendayung perahu naga saat perayaan Peh Cun di Kota Tangerang, Banten, Jumat (19/6/2026).

Warga keturunan Tionghoa menyaksikan tradisi pembakaran perahu naga saat perayaan Peh Cun di Kota Tangerang, Banten, Jumat (19/6/2026). Pada perayaan Peh Cun, umat Konghucu melakukan berbagai ritual seperti sembahyang Duan Yang, lomba mendirikan telur sebagai simbol keberuntungan, hingga pembagian bakcang kepada warga sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di beberapa daerah, perayaan Peh Cun juga diisi dengan aktivitas menaiki perahu wisata, bermain air, dan tradisi sedekah laut yang diyakini sebagai simbol penyucian diri dan rasa syukur.

Prosesi penyempurnaan perahu naga dengan pembakaran di area pantai juga menjadi bagian dari rangkaian ritual yang dilakukan umat Konghucu dalam menjaga nilai budaya dan tradisi Peh Cun





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Peh Cun Umat Konghucu Ritual Perayaan Kota Pekalongan Kota Kediri Kota Tangerang

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