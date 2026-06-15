Umat Islam Dunia Sambut Tahun Baru Hijriah 1448 H

Umat Islam di seluruh globe merayakan 1 Muharram 1448 H, awal tahun baru Hijriah. Berbagai tradisi, doa, dan ucapan disebarkan, fokus pada refleksi diri, ibadah, dan harapan bagi masa depan. Artikel ini menuliskan perayaan di berbagai negara, signifikansi spiritual, dan pesan kebersamaan umat Muslim.

Umat Islam di seluruh dunia merayakan Tahun Baru Hijriah yang jatuh pada 1 Muharram 1448 H atau di kalender Masehi pada hari ini, Selasa (16/6/2026).

Hari ini menjadi momen penting bagi umat Muslim sebagai awal dari tahun Hijriah baru. Dalam tradision Islam, 1 Muharram menandai pergantian tahun yang penuh dengan makna spiritual. Banyak umat Islam memanfaatkan momen ini untuk melakukan ibadah, Refleksi diri, dan memperbaiki hubungan dengan Allah SWT serta sesama. Seluruh dunia Muslim menyambut dengan berbagai cara, mulai dari berkumpul, berdoa bersama, membaca Al-Qur'an, hingga melakukan amal saleh.

Di era digital seperti saat ini, media sosial menjadi salah satu wadah utama dalam menyampaikan doa, harapan, dan ucapan selamat tahun baru Islam. Banyak orang juga memperbarui niat dan resolusi spiritual di awal tahun Hijriah. Muharram menjadi bulan suci dalam Islam karena menjadi bulan pertama dalam kalender Hijriah dan bulan di mana larangan perang dalam sejarah Islam. Persiapan menyambut tahun baru Islam seringkali dimulai dengan puasa pada hari ke-9 dan ke-10 Muharram (Tasua dan Asyura) sebagai tradisi dan ibadah sunnah.

Dalam konteks Indonesia, perayaan 1 Muharram biasanya dirayakan dengan syukuran, tadarus, atau kelas Islamic study. Pemerintah sering mengumumkan libur nasional untuk memudahkan umat Islam merayakan. Namun, perayaan tahun baru Hijriah tetap rendah hati tanpa gemerlap eceran seperti Tahun Baru Masehi. Fokus utama adalah mendekatkan diri pada Allah SWT.

Beberapa aktivitas populer termasuk mengecap doa di masjid, mendonorkan darah (untuk mereka yang mampu), dan berbagi dengan yang kurang mampu. Hari ini juga menjadi saat untuk mengingat kematian, karena dalam Islam,伯特 every breath is a reminder of the Hereafter. Umat Muslim di seluruh dunia Unity dalam keaneka-ragaman budaya. Di Timur Tengah, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk, perayaan lebihetedaran dengan shalatTarawih khusus, ceramah, danudyah.

Di Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura, ada tradisi membuka puasa dengan makanan tradisional seperti ketupat atau dodol. Di Asia Selatan seperti Pakistan, India, dan Bangladesh, ada tradisi pertemuan keluarga dan pemberian kue传统. Di Eropa dan Amerika, komunitas Muslim mengadalkan gathering di masjid atau rumah, serta mengadakan event sosial seperti blood drive atau food distribution. Di Indonesia, traditions include visiting graves of family members, doing 'tahlilan', and sharing 'ketupat' or 'opor' in some regions.

Namun, banyak generasi muda lebih cenderung menginginkan quiet personal reflection and digital greetings. Dalam perspektif Islam, tahun baru bukan sekadar perayaan informal tetapi juga momentum untuk self-assessment and improvement. Hadis menekankan bahwa umur manusia semakin berkurang setiap tahun, sehingga penting untuk mengisi waktu dengan kebaikan. Beberapa ulama menyarankan untuk membaca Quran, menepatkan puasa, atau menunaikan ibadah yang tertinggal.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) annually issues recommendations on how to properly welcome Hijriah new year, including suggestions to avoid un-Islamic innovations (bid'ah). They stress that celebration should not involve music, dancing, or wasteful spending. Many Muslims also perform 'ghusl' (full bath) as sunnah before praying. The date is determined by moon sighting (hilal) or astronomical calculation, sometimes causing differences in different regions.

Nevertheless, the spirit remains the same. Dalam situasi global seperti pandemi COVID-19, perayaan biasanya dilaksanakan dalam skala kecil atau virtual. Namun, tahun depan dengan vaksinasi masif, mungkin akan kembali dengan crowd di masjid. Secara general, the core message is about renewal of intention (niyyah), seeking forgiveness, and committing to better deeds in the coming year.

The year 1448 H brings hope for peace, prosperity, and unity among Muslims worldwide, especially amid ongoing conflicts in Gaza, Syria, and other Muslim-majority regions. The occasion unites Muslims across races, ethnicities, and nationalities under the banner of Islam.

Moreover, it reinforces the concept of Ummah that transcends borders. On the environmental front, some Muslims choose to celebrate by planting trees or cleaning public spaces, interpreting hijrah as moving towards sustainability. Islamic organizations often hold charity events to help the needy, emphasizing social solidarity. Awal Muharram juga menjadi waktu untuk memperingati peristiwa sejarah important such as Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, which marks the beginning of Islamic calendar.

The Hijrah is not only physical migration but also spiritual journey towards righteousness. Therefore, the year 1448 H is expected to inspire Muslims to emulate the Hijrah in personal and communal life. Ketika umat Islam menyambut 1 Muharram 1448 H, mereka diingatkan untuk refleksi diri: apa yang telah dilakukan pada tahun 1447 H, dan bagaimana memperbaiki di tahun depan. The essence is to increase taqwa (God-consciousness).

The Prophet Muhammad said: "The best of people are those who are most beneficial to others.

" This hadith becomes a resolution for many. Secara keseluruhan, perayaan Tahun Baru Hijriah adalah tentang spiritual renewal, gratitude, hope, and unity. Meski berbeda dalam tradisi lokal, tujuan utama tetap sama: mendekatkan diri pada Allah SWT dengan amal ibadah dan kebaikan sosial. Di Indonesia, this is also a public holiday, allowing many to take part in religious activities.

Banyak email dan pesan selamat mengalir melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, and other platforms. The content usually includes prayers for health, happiness, and success in this world and the Hereafter. The phrase "Selamat Tahun Baru Islam" is commonly used. The year 1448 H is expected to be a year of blessings and positive changes, especially for those facing difficulties.

Many Muslims believe that intentions set on this day have special significance. Some people also give out sweets or food to neighbors as a gesture of goodwill. In some cultures, there is also a tradition of visiting relatives and friends to strengthen silaturahmi. All in all, 1 Muharram 1448 H is a moment for Muslims to pause, reflect, and restart their spiritual journey with renewed vigor and sincerity.

It's a time to leave behind past mistakes and step forward with faith. The prayers and hopes shared by millions today reflect the universal longing for peace, mercy, and guidance from the Almighty. The celebration transcends cultural boundaries but remains rooted in Islamic teachings. As the Hijri year turns, Muslims across the globe, from Jakarta to New York, from Cairo to Kuala Lumpur, send forth their collective prayers for a better world.

They also pray for an end to oppression, wars, and pandemics. The chorus of "Allahu Akbar" fills the air as communities gather in mosques and homes. The digital age amplifies the resonance, with billions of messages crossing continents within seconds. This interconnectedness showcases the strength and beauty of the Ummah.

Despite challenges, the spirit of Muharram continues to inspire compassion, generosity, and introspection. It is a reminder that time is a precious resource, and every new year is a chance to improve ourselves and contribute positively to society. In Indonesia, the largest Muslim-majority nation, the celebration carries extra significance. The nation's diversity shows how Islam adapts to local cultures while maintaining core principles.

Millions of Indonesians will spend the day in prayer, reflection, and community service. The quiet serenity of the day contrasts with the noise of commercial New Year celebrations. It's a day of spiritual rejuvenation. In essence, 1 Muharram 1448 H is not just a date on the calendar; it's a profound spiritual milestone for Muslims worldwide.

It's a time to renew faith, strengthen bonds, and seek Allah's pleasure. The messages shared today remind us of our shared humanity and common aspirations. As we step into the new Hijri year, may Allah accept our deeds, forgive our shortcomings, and guide us to the straight path. Amin





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1448 H Umat Islam Doa Ucapan Selamat Spiritual Renewal Hijrah Refleksi Diri

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun Hijriah 1448 H: Arab, Latin, hingga Waktu Terbaik MembacanyaUlama menganjurkan membaca doa akhir dan awal tahun Islam sebagai sarana muhasabah dan mohon keberkahan, meski bukan hadis, amalan ini lazim dilakukan umat Muslim saat 1 Muharram.

Read more »

Doa Tahun Baru Islam Dibaca Jam Berapa? Simak Waktu Terbaik Menyambut 1 MuharramJelang 1 Muharram 1448 Hijriah, simak bacaan doa akhir dan awal tahun baru Islam berikut ini.

Read more »

Tahun Baru Islam 1448 Hijriah: Momen Paling Diantikkan Umat MuslimTahun Baru Islam 1448 Hijriah menjadi salah satu momen paling dinantikan umat Muslim. Selain menggelar kegiatan keagamaan, banyak masyarakat juga merayakannya dengan membagikan twibbon bertema Islami di media sosial.

Read more »

Umat Islam Sambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan Refleksi, Ibadah, dan Tradisi BudayaUmat Islam di Indonesia dan dunia menyambut 1 Muharam 1448 Hijriah dengan kegiatan keagamaan, refleksi diri, serta tradisi budaya lokal. Banyak juga ucapan dan poster yang dibagikan untuk merayakan pergantian tahun Hijriah.

Read more »