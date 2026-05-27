Umat Islam di Seluruh Indonesia Rayakan Shalat Idul Adha 1447 H dengan Khidmat

Ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia melaksanakan Shalat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu, 27 Mei 2026. Mulai dari lereng Gunung Merapi hingga Banda Aceh, suasana khidmat terpancar di setiap lokasi.

Umat Islam di seluruh Indonesia merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 H ijriah dengan melaksanakan Shalat Idul Adha secara khidmat pada Rabu, 27 Mei 2026. Berbagai lokasi menjadi saksi kekhusyukan ibadah ini, mulai dari lereng Gunung Merapi di Boyolali, Jawa Tengah, hingga halaman Gereja Bethel Indonesia di Depok, Jawa Barat.

Di Palembang, ribuan jamaah memadati Bundaran Air Mancur Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, sementara di Banjarnegara, Lapangan Batur menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Suasana serupa juga terlihat di Alun-alun Ciamis, Kabupaten Ciamis, serta di Dusun Jarak Ijo, Desa Ngadas, Kabupaten Malang, di mana masyarakat Suku Tengger turut serta. Di ujung barat Indonesia, Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh dipenuhi jamaah yang khusyuk menjalankan shalat.

Perayaan Idul Adha tahun ini terasa istimewa karena dilaksanakan di tengah semangat kebersamaan dan toleransi antarumat beragama. Di Depok, misalnya, penggunaan halaman gereja sebagai tempat shalat menunjukkan kerukunan yang kuat antara umat Islam dan Kristen. Sementara itu, di Boyolali, latar belakang Gunung Merapi yang megah menambah kekhidmatan ibadah. Umat Islam dari berbagai kalangan, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, tampak antusias mengikuti rangkaian shalat dan khutbah.

Khutbah Idul Adha tahun ini mengangkat tema tentang makna pengorbanan dan kepedulian sosial, mengingatkan umat untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Setelah shalat, banyak jamaah yang saling bersalaman dan bermaaf-maafan, mempererat tali silaturahmi. Tradisi penyembelihan hewan kurban juga menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan ini. Di berbagai daerah, panitia telah menyiapkan sapi, kambing, dan domba untuk dikurbankan.

Daging kurban akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk fakir miskin dan yatim piatu. Di Banda Aceh, panitia masjid mencatat peningkatan jumlah hewan kurban tahun ini dibandingkan tahun lalu. Hal ini menunjukkan kesadaran umat untuk berbagi rezeki semakin tinggi. Sementara itu, di lereng Gunung Merbabu, warga setempat bergotong royong membersihkan tempat penyembelihan dan mendistribusikan daging ke dusun-dusun terpencil.

Perayaan Idul Adha tahun ini juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Di tengah tantangan ekonomi global, semangat berkurban mengajarkan umat untuk tidak hanya fokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga peduli terhadap sesama. Pemerintah daerah setempat memberikan dukungan penuh terhadap jalannya ibadah dan penyembelihan kurban, dengan mengerahkan petugas keamanan dan kesehatan untuk memastikan kelancaran acara. Meskipun cuaca di beberapa tempat diguyur hujan ringan, hal itu tidak menyurutkan semangat umat untuk beribadah.

Mereka tetap bertahan di lapangan dengan payung dan jas hujan, menunjukkan keteguhan iman. Secara keseluruhan, pelaksanaan Shalat Idul Adha 1447 H di seluruh Indonesia berlangsung aman, tertib, dan penuh hikmat. Semangat Idul Adha diharapkan terus membekas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai-nilai ketakwaan, keikhlasan, dan kepedulian sosial semakin mengakar di tengah masyarakat. Umat Islam Indonesia sekali lagi menunjukkan bahwa perbedaan tempat tidak menghalangi kebersamaan dalam menjalankan ibadah, dan bahwa toleransi serta gotong royong tetap menjadi pilar utama dalam berbangsa dan bernegara





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Idul Adha 1447 H Shalat Idul Adha Indonesia Umat Islam

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Idul Adha: Apakah Boleh Makan Sebelum Shalat?Penjelasan lebih lanjut tentang aturan-aturan hari raya Idul Adha dan perbedaan yang ada dengan Idul Fitri. Terdapat perbedaan kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW antara dua hari raya ini. Pada Idul Fitri, umat Islam disunnahkan untuk makan sebelum berangkat ke tempat shalat sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadhan. Sebaliknya, pada Idul Adha, umat Islam disunnahkan untuk menahan diri dari makan dan minum sejak fajar menyingsing hingga shalat Id selesai ditunaikan.

Read more »

Umat Islam di Indonesia Menyambut Idul Adha 1447 HijriahUmat Islam di Indonesia akan segera menyambut hari raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada Rabu (27/5/2026).

Read more »

Sama-Sama Hari Raya: Mengapa Idul Fitri & Idul Adha Terasa Berbeda?Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha menjadi dua perayaan terbesar bagi umat Muslim di Indonesia.

Read more »

Umat Islam Beribadah Shalat Idul Adha 1447 Hijriah di Berbagai LokasiUmat Islam di berbagai daerah Indonesia melaksanakan ibadah Shalat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman gedung cagar budaya, kampung yang terdampak banjir rob, dan kawasan situs sejarah.

Read more »