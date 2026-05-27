Umat Islam Beribadah Shalat Idul Adha 1447 Hijriah di Berbagai Lokasi

Umat Islam di berbagai daerah Indonesia melaksanakan ibadah Shalat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman gedung cagar budaya, kampung yang terdampak banjir rob, dan kawasan situs sejarah.

Umat Islam melaksanakan Shalat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman gedung cagar budaya Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah , Rabu (27/5/2026). KAI Wisata kembali menggelar Shalat Idul Adha di bangunan cagar budaya peninggalan kolonial Belanda tersebut sebagai upaya untuk memperkuat nilai silaturahim, kebersamaan, serta kepedulian terhadap pelestarian kawasan heritage sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan selama libur Hari Raya Kurban 2026.

Sejumlah umat Islam masyarakat Suku Tengger melaksanakan Shalat Idul Adha 1447 Hijriah di Dusun Jarak Ijo, Desa Ngadas, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu (27/5/2026). Dusun Jarak Ijo merupakan salah satu permukiman masyarakat Tengger yang dihuni sekitar 145 kepala keluarga dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Umat Islam menunaikan Shalat Idul Adha 1447 Hijriah di Lapangan Vatulemo, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (27/5/2026). Pemerintah menetapkan Idul Adha 1447 Hijriah jatuh Rabu (27/5).

Umat Islam mengikuti Shalat Idul Adha 1447 H di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (27/5/2026). Shalat Idul Adha yang diikuti Wapres Gibran Rakabuming Raka bersama ribuan umat islam itu juga diisi dengan ceramah oleh Rektor UIN Alauddin Makassar Hamdan Juhannis dengan judul Meneguhkan Spirit Kurban Merawat Alam dan Kemanusiaan. Umat Islam melaksanakan Shalat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Tjia Khang Hoo, Pasar Rebo, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Pelaksanaan shalat tersebut sesuai dengan penetapan Idul Adha 1447 Hijriah oleh pemerintah pada Rabu (27/5). Umat Islam menunaikan Shalat Idul Adha 1447 Hijriah di Kawasan Situs Masjid Agung Banten Lama, Kota Serang, Banten, Rabu (27/5/2026). Pemerintah menetapkan Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu (27/5). Umat Islam melaksanakan Shalat Idul Adha 1447 H di kampung yang terdampak banjir rob di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah, Rabu (27/5/2026).

Pemerintah menetapkan Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu (27/5). Umat Islam melaksanakan ibadah Shalat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Raya Darussalam, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (27/5/2026). Shalat Idul Adha 1447 H di masjid berornamen talawang khas Suku Dayak Kalimantan Tengah tersebut diikuti ribuan umat Islam. Sejumlah umat Islam melaksanakan shalat Idul Adha 1447 H di Kreo, Tangerang, Banten, Rabu (27/5/2026).

Jamaah yang melaksanakan shalat Idul Adha 1447 H di Masjid Jami Al Mubarok itu membeludak sampai ke Jalan HOS Cokroaminoto, Tangerang.





Idul Adha: Apakah Boleh Makan Sebelum Shalat?Penjelasan lebih lanjut tentang aturan-aturan hari raya Idul Adha dan perbedaan yang ada dengan Idul Fitri. Terdapat perbedaan kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW antara dua hari raya ini. Pada Idul Fitri, umat Islam disunnahkan untuk makan sebelum berangkat ke tempat shalat sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadhan. Sebaliknya, pada Idul Adha, umat Islam disunnahkan untuk menahan diri dari makan dan minum sejak fajar menyingsing hingga shalat Id selesai ditunaikan.

