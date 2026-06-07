Umat Budha Theravada Gelar Pindapata untuk Bhante di Vihara Vipassana Graha

Ratusan umat Budha Theravada berkumpul di Vihara Vipassana Graha, Lembang, Bandung Barat, untuk melakukan tradisi pindapata, yakni membagikan sedekah berupa makanan dan uang kepada para bhante. Kegiatan rutin ini dihadiri banyak umat dari berbagai daerah.

Umat Budha Theravada di wilayah Bandung Barat, Jawa Barat, menggelar kegiatan bersedekah untuk para bhante atau biksu di Vihara Vipassana Graha , Kecamatan Lembang , Kabupaten Bandung Barat, pada Sabtu, 7 Juni 2026.

Acara rutin ini dikenal dengan sebutan pindapata, sebuah tradisi dalam komunitas Buddha Theravana di mana umat memberikan makanan, uang, atau barang-era kepada sangha atau himpunan biksu sebagai bentuk danaohan atau kebaikan. Dalam pelaksanaannya, ratusan umat Budha Theravada berkumpul di vihara untuk menyaksikan prosesiiring-iringan bhante sebelum mereka menerima sedekah dari masyarakat. Kegiatan ini bukan hanyarupa tindakan amal, tetapi juga sebagai wujud penghormatan terhadap para bhante yang telahbcara kehidupannya untuk spiritualitas dan penyebaran ajaran Buddha.

Makanan yang diberikan bervariasi, mulai dari makananan, nasi, sayuran, hingga minuman, sementara sedekah uang biasanya digunakan untuk biaya operasional vihara, pendidikan, atau kegiatan sosial lainnya. Pindapata digelar hampir setiap minggu di Vihara Vipassana Graha, menjadi ajang penting bagi umat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung kehidupan spiritual bhante. Lokasi vihara yang berada di kawasan Lembang, yang dikenal dengan udara sejuk dan suasana teduh, menjadikan tempat ini ideal untuk kegiatan keagamaan.

Umat yang hadir berasal dari berbagai penjuru Kabupaten Bandung Barat bahkan neighbeg Jabar, menunjukkan rasa solidarity dan kebersamaan dalam faith Buddhistic. Seiring berjalannya waktu, tradisi pindapata ini terus bertahan dan berkembang, diadaptasi dengan kondisi modern tanpa mengingkapi nilai-nilai asli ajaran Buddha tentang dana dan jaringan





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Budha Theravada Pindapata Vihara Vipassana Graha Lembang Bhante

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