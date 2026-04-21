Ulasan Mendalam Performa Snapdragon 7s Gen 2 pada POCO X6 5G di Tahun 2026

Menilik performa Snapdragon 7s Gen 2, kualitas layar 1.5K, dan ketangguhan kamera OIS pada POCO X6 5G yang masih menjadi raja segmen mid-range.

POCO X6 5G kini mengukuhkan posisinya sebagai raja baru di segmen mid-range pada tahun 2026 bagi para pengguna yang mendambakan spesifikasi buas namun tetap dengan harga yang masuk akal dan ramah di kantong. Perangkat ini hadir sebagai solusi lengkap bagi kalangan gamer mobile maupun penikmat konten multimedia berkat perpaduan chipset Snapdragon 7s Gen 2 yang sangat stabil dan layar Flow AMOLED 1.5K yang super tajam.

Keunggulan utama dari ponsel ini tidak hanya terletak pada performa komputasinya saja, melainkan juga pada aspek visual yang imersif serta daya tahan bodi yang luar biasa. Dengan dukungan proteksi layar Gorilla Glass Victus yang biasanya hanya disematkan pada ponsel kelas flagship, serta kehadiran teknologi OIS pada kamera utamanya, POCO X6 5G menawarkan durabilitas jangka panjang dan kualitas dokumentasi yang sangat sulit ditandingi oleh kompetitor di kelas harga tiga jutaan rupiah saat ini. Jika berbicara mengenai sektor layar, POCO X6 5G dibekali panel 6.67 inci Flow AMOLED CrystalRes DotDisplay dengan resolusi 1.5K atau setara 2712 x 1220 piksel. Dengan kerapatan piksel mencapai 446 PPI dan refresh rate hingga 120Hz, pergerakan konten di layar terasa sangat mulus, ditambah dengan touch sampling rate 240Hz yang bisa meningkat hingga 2160Hz saat mengaktifkan Game Turbo. Kecerahan puncak mencapai 1800 nits, memastikan layar tetap terlihat jelas meski berada di bawah terik matahari. Dari sisi performa, chipset 4nm Snapdragon 7s Gen 2 memberikan kinerja yang tangguh dan efisiensi daya yang sangat baik, sehingga sangat mumpuni untuk menangani aktivitas berat seperti bermain game kompetitif hingga multitasking intens tanpa hambatan berarti. RAM LPDDR4X yang bisa diekspansi hingga 12GB virtual menjamin kelancaran aplikasi di latar belakang. Sektor fotografi juga mendapatkan perhatian serius dengan dukungan teknologi Optical Image Stabilization (OIS) yang membantu menghasilkan foto lebih detail dan rekaman video jauh lebih stabil dengan meminimalisir guncangan, terutama saat memotret dalam kondisi cahaya redup. Jika dibandingkan dengan POCO X6 Pro 5G, varian ini menawarkan keseimbangan yang lebih baik antara bobot perangkat dan kapasitas baterai, sementara bila dibandingkan dengan POCO X7 5G, layar X6 5G masih memegang keunggulan dalam hal resolusi yang lebih superior. Sejak dirilis secara luas di pasar Indonesia pada Februari 2024, perangkat ini telah menjadi primadona di berbagai e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, hingga Blibli. Dengan berbagai keunggulan spesifikasi yang ditawarkan, POCO X6 5G tetap menjadi salah satu pilihan terbaik bagi mereka yang menginginkan perangkat mid-range dengan performa premium yang tahan lama serta estetika visual yang memanjakan mata





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

