Ulasan Lengkap AION U-T: Mengarungi Kemacetan Jakarta dengan SUV Listrik Futuristik

VIVA Otomotif menguji coba AION U-T, SUV listrik asal Tiongkok, di jalanan Jakarta. Ulasan mencakup performa, kenyamanan, teknologi, dan harga. Temukan bagaimana AION U-T beradaptasi dengan lalu lintas padat dan tol, serta fitur-fitur unggulannya.

Kemacetan di Jakarta pada Jumat pagi seringkali menjadi tantangan bagi pengemudi dan kendaraan mereka. Dalam situasi seperti ini, SUV listrik GAC menjadi sorotan. VIVA Otomotif mendapatkan kesempatan untuk merasakan performa dan kenyamanan mobil listrik asal Tiongkok ini melalui pengujian di jalan perkotaan yang padat dan ruas Tol Layang MBZ yang panjang.

Setir yang ringan namun tetap presisi, kemampuan manuver di jalur sempit yang lincah, serta respons pedal gas dan rem yang halus tanpa hentakan, menjadikan mobil ini sangat bersahabat di tengah kemacetan. AION U-T dilengkapi dengan tiga mode berkendara: Comfort, Eco, dan Sport. Mode Comfort dan Eco sangat ideal untuk menghadapi lalu lintas padat, memberikan pengalaman berkendara yang tenang, hemat energi, dan tidak melelahkan pengemudi. Namun, ketika memasuki tol MBZ, mode Sport menawarkan pengalaman yang berbeda. Akselerasi terasa spontan, tarikan motor listrik mulus dan bertenaga, memungkinkan manuver menyalip kendaraan lain dengan percaya diri. Dari sisi teknis, AION U-T menggunakan baterai LFP yang mendukung pengisian AC tipe 2 dan DC CCS2. Klaim jarak tempuhnya mencapai sekitar 500 kilometer (NEDC). Sistem penggeraknya adalah roda depan, dipadukan dengan suspensi MacPherson independen di depan dan torsion beam di belakang. Kombinasi ini memberikan stabilitas tanpa mengorbankan kenyamanan penumpang.\Memasuki kabin, jok terasa ergonomis dengan busa yang cukup empuk. Sandaran yang mendukung tubuh dengan baik, meskipun dalam perjalanan jarak menengah hingga jauh, rasa pegal tetap bisa muncul. Kapasitas bagasi mencapai lebih dari 1.000 liter, menyediakan ruang yang luas untuk membawa barang bawaan saat bepergian. Sistem hiburan dan pengaturan kendaraan terpusat pada layar sentuh besar yang menggunakan antarmuka ADiGO (AION Digital Intelligent Gateway and Operation System). Layar ini memudahkan akses ke berbagai fitur, namun ada catatan terkait pengaturan spion. Sebagian besar fungsi spion harus diakses melalui layar, sementara tombol fisik hanya tersedia untuk memilih sisi kanan atau kiri. Hal ini terasa kurang praktis saat pengemudi ingin menyesuaikan spion dengan cepat. Dari sisi eksterior, AION U-T tampil dengan lampu utama LED bergaya “Owl Eyes” yang menjadi ciri khas desain. Pencahayaan yang terang dan desain modern ini memperkuat kesan futuristis yang ingin dibawa AION ke pasar SUV listrik di Indonesia. Penjelasan AION UT juga menekankan kehadirannya sebagai hatchback kekinian yang dirancang untuk mendukung gaya hidup modern masyarakat urban. Di Indonesia, AION U-T tersedia dalam dua varian: Standard seharga Rp 325 juta dan Premium seharga Rp 363 juta. Tersedia pula opsi two tone dengan tambahan biaya Rp 3 juta bagi konsumen yang menginginkan tampilan berbeda. Informasi tambahan mencakup jadwal layanan mobil SIM Keliling pada hari Minggu 21 September 2025 yang hanya tersedia di dua wilayah Jakarta dan satu unit di Tangerang Selatan. Selain itu, berita terkait MotoGP juga menjadi perhatian, dengan prediksi Marc Marquez mengenai seri flyaway Mandalika dan Sepang sebagai yang tersulit di MotoGP 2025. Alex Marquez juga mendapat sorotan setelah resmi mendapatkan motor Ducati spesifikasi pabrikan mulai MotoGP 2026. Artikel ini juga menyoroti tips gaya hidup pria untuk menjaga kesehatan dan vitalitas, serta peluncuran drone DJI Mini 5 Pro dengan fitur canggih. \Dalam perkembangan berita otomotif lainnya, SUV hybrid terbaru menjadi sorotan, bersamaan dengan tips keselamatan berkendara dan isu recall mobil listrik yang menjadi berita populer di VIVA Otomotif pada Jumat, 19 September 2025. Polda Metro Jaya juga menyediakan layanan mobil SIM Keliling pada hari Sabtu, 20 September 2025, untuk memfasilitasi perpanjangan SIM bagi warga Jakarta. Artikel terkait juga mencantumkan manfaat Cream Temulawak The Face untuk perawatan kulit. Penjelasan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis AION U-T menekankan penggunaan baterai LFP, sistem penggerak roda depan, dan suspensi yang dirancang untuk memberikan keseimbangan antara stabilitas dan kenyamanan. Jarak tempuh yang diklaim dan desain eksterior yang futuristik menjadi poin penting dalam daya tarik mobil ini. Evaluasi terhadap pengalaman berkendara menunjukkan bagaimana AION U-T beradaptasi dengan berbagai kondisi lalu lintas, mulai dari kemacetan perkotaan hingga kecepatan tinggi di tol. Fitur-fitur seperti layar sentuh ADiGO dan mode berkendara yang beragam menambah kenyamanan dan kepraktisan bagi pengemudi. Perpaduan antara teknologi canggih, desain modern, dan perhatian terhadap detail menjadi kunci sukses AION U-T dalam menarik minat konsumen di pasar SUV listrik Indonesia. Perbandingan antara varian Standard dan Premium memberikan gambaran tentang pilihan yang tersedia bagi konsumen, memungkinkan mereka untuk memilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing





AION U-T SUV Listrik Jakarta Ulasan Mobil Mobil Listrik

