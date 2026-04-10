Ukraina Terlibat Operasi Militer di Timur Tengah, Zelenskyy Umumkan Dukungan Hadapi Drone Iran

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengumumkan keterlibatan negaranya dalam operasi militer di Timur Tengah untuk membantu sekutu menghadapi serangan drone Shahed buatan Iran. Pengumuman ini muncul di tengah ketegangan global dan menimbulkan berbagai reaksi dari negara-negara terkait.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy terlihat tersenyum setelah wawancara dengan The Associated Press di Istanbul, Turki, Sabtu (4/4/2026). (Sumber: AP Photo/Khalil Hamra) Di tengah gejolak konflik global, Presiden Zelenskyy mengumumkan secara terbuka bahwa Ukraina terlibat dalam operasi militer di beberapa negara Timur Tengah . Operasi ini bertujuan untuk membantu negara-negara sekutu menghadapi ancaman serangan drone Shahed buatan Iran .

Pengakuan ini muncul di tengah eskalasi ketegangan di kawasan, terutama terkait dengan perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel, serta peran Iran yang semakin menonjol. Zelenskyy, dalam wawancara terbaru, menekankan bahwa operasi Ukraina bukanlah sekadar latihan atau pelatihan, melainkan bentuk dukungan nyata dalam membangun sistem pertahanan udara yang mumpuni. Hal ini bertujuan untuk melindungi negara-negara sekutu dari serangan drone yang sama yang digunakan oleh Rusia di Ukraina. Keputusan untuk memberikan bantuan ini mencerminkan komitmen Ukraina untuk berkontribusi pada stabilitas regional dan memperkuat hubungan dengan mitra internasional. Perang di Ukraina telah mengungkap kebutuhan mendesak untuk memperkuat pertahanan udara, dan Zelenskyy melihat kesempatan untuk berbagi pengalaman dan keahlian Ukraina dalam konteks ini. \Pengungkapan publik pertama Zelenskyy tentang operasi militer ini terjadi pada Rabu (8/4/2026), meskipun beberapa sumber melaporkan bahwa persiapan dan koordinasi telah dilakukan jauh sebelumnya. Hal ini menandai perubahan signifikan dalam strategi diplomatik dan militer Ukraina, menunjukkan kesiapan untuk terlibat lebih aktif dalam urusan global. Dalam pernyataan resminya, Zelenskyy menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman bersama. Dia juga menyoroti bahaya yang ditimbulkan oleh proliferasi drone Shahed, yang telah terbukti efektif dalam berbagai konflik. Operasi ini bukan hanya tentang menyediakan peralatan dan teknologi, tetapi juga tentang memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada negara-negara sekutu. Ukraina berkomitmen untuk membantu mereka membangun kemampuan pertahanan udara yang mandiri dan berkelanjutan. Langkah ini juga dipandang sebagai cara untuk meningkatkan pengaruh Ukraina di panggung internasional dan memperkuat posisi tawar mereka dalam negosiasi dengan negara-negara lain. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat membantu Ukraina mendapatkan dukungan lebih lanjut dari negara-negara sekutu dalam menghadapi agresi Rusia. \Reaksi terhadap pengumuman Zelenskyy beragam. Sementara beberapa negara sekutu menyambut baik langkah Ukraina sebagai bentuk solidaritas dan dukungan, negara lain masih mempertimbangkan implikasi dari keterlibatan langsung dalam konflik regional. Iran, sebagai negara yang dituduh memproduksi drone Shahed, dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Juru bicara pemerintah Iran menyatakan bahwa negaranya tidak pernah melakukan serangan terhadap negara lain sejak gencatan senjata. Meskipun demikian, pengumuman Zelenskyy telah mempertegas kekhawatiran tentang potensi eskalasi konflik di Timur Tengah. Analis politik dan militer memprediksi bahwa langkah Ukraina dapat memicu reaksi berantai dari berbagai pihak, termasuk kelompok-kelompok bersenjata dan negara-negara lain yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Selain itu, operasi Ukraina juga menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan keterlibatan negara-negara lain dalam mendukung atau menentang tindakan tersebut. Situasi ini menunjukkan kompleksitas geopolitik di Timur Tengah dan pentingnya diplomasi serta kerja sama internasional untuk mencegah konflik yang lebih luas





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gencatan Senjata AS-Iran: Harapan Baru di Tengah Ketegangan Timur TengahGencatan senjata selama dua pekan antara Amerika Serikat dan Iran telah resmi berlaku, diinisiasi oleh mediasi Pakistan, membawa harapan baru di tengah ketegangan yang meningkat di kawasan Timur Tengah. Pembukaan kembali Selat Hormuz dan negosiasi lanjutan tentang isu nuklir menjadi kunci dalam upaya menciptakan stabilitas jangka pendek.

Read more »

Keterperangkapan Tanker Indonesia: Refleksi Kegagapan Diplomasi Energi di Tengah Geopolitik Timur TengahInsiden tanker Pertamina di Selat Hormuz mengungkap kerentanan diplomasi energi Indonesia. Posisi Indonesia yang tak jelas di mata Timur Tengah, ditambah keanggotaan dalam Board of Peace, memperburuk situasi. Analisis BRIN mengungkap kurangnya pemahaman diplomat terhadap karakter kawasan, serta perlunya penataan ulang arah diplomasi.

Read more »

Australia: Lebanon harus termasuk dalam gencatan senjata Timur TengahPemerintah Australia meyakini bahwa Lebanon harus dimasukkan dalam kesepakatan gencatan senjata di Timur Tengah, kata Perdana Menteri Anthony Albanese pada ...

Read more »

Ahmad Basarah: Dubes Saudi Ajak Megawati Berperan dalam Isu Terkini Timur TengahMegawati Soekarnoputri adalah sosok penting dalam politik lokal dan global yang memiliki perhatian pada isu lingkungan dan geopolitik.

Read more »

Dubes Saudi Ajak Megawati Berperan dalam Isu Terkini Timur TengahMegawati Soekarnoputri adalah sosok penting dalam politik lokal dan global yang memiliki perhatian pada isu lingkungan dan geopolitik.

Read more »

Timur Tengah Masih Memanas, Investor Amankan Aset ke Logam MuliaIHSG

Read more »