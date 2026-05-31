Uji MacBook Pro M5 Pro 14 inci: Layar Super, Baterai 24 Jam, Harga dari Rp 40 Jutaan

Apple memperkenalkan MacBook Pro M5 Pro 14 inci sebagai laptop premium dengan chip Apple M5 Pro featuring CPU hingga 18 core, layar Liquid Retina XDR dengan brightness hingga 1.600 nits, dan baterai yang diklaim bertahan hingga 24 jam.

Di Indonesia, harga mulai dari Rp 40 jutaan tergantung konfigurasi CPU, RAM, dan storage. Tim Tekno Liputan6.com telah menguji unit ini, mengecek desain, isi kotak, port, layar, dan kesan awal performa. Isi kotak cukup sederhana: adaptor USB-C besar, kabel braided MagSafe, dan untuk varian nano texture termasuk Apple Polishing Cloth. Laptop ini hadir warna silver, mempertahankan DNA desain Apple dengan dimensi ringkas, ringan, dan kesan premium.

Port: sisi kanan menyediakan SDXC, HDMI, dan Thunderbolt 5 yang disukai kreator; sisi kiri memiliki MagSafe 3, dua Thunderbolt 5, dan jack audio 3,5mm. Layar Liquid Retina XDR menunjukkan warna tajam, kontras tinggi, dan kecerahan tinggi yang memuaskan ketika menonton konten 4K. Chip M5 Pro memiliki CPU 18 core, GPU baru, dan optimasi untuk AI serta grafis berat. Magic Keyboard dengan key travel empuk, touchpad responsif, enam speaker Spatial Audio yang suara lantang dan detail.

Klaim baterai 24 jam menjadikkan cocok untuk penggunaan seharian. Dengan harga tinggi, MacBook Pro M5 Pro menawarkan kombinasi performa AI terdepan, layar terbaik, konektivitas lengkap, baterai seharian, dan ekosistem Apple solid. Untuk profesional, ini menunjukkan standar laptop profesional 2025.





