Vivo X500 Pro Max menawarkan fotografi jarak jauh superior dengan kamera telefoto 200 MP ZEISS APO dan aksesori lensa 400mm.

Perangkat Vivo X500 Pro Max menghadirkan pengalaman fotografi dan videografi yang signifikan, terutama bagi pengguna yang sering mengabadikan objek dari jarak jauh. Perangkat ini mampu menghasilkan foto dengan detail yang sangat tajam, bahkan ketika gambar dilakukan zoom atau perbesaran digital.

Kemampuan Telefoto 200 MP ZEISS APO

Keunggulan utama perangkat ini terletak pada spesifikasi kamera yang didukung oleh modul telefoto dengan resolusi tinggi sebesar 200 MP. Modul tersebut dilengkapi dengan teknologi optik ZEISS APO dan memiliki panjang fokus setara 85mm yang dioptimalkan untuk kejernihan warna.

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Resolusi tinggi dari kamera telefoto 200 MP ZEISS APO ini berfungsi krusial untuk mempertahankan detail objek ketika pengguna memperbesar atau memotong hasil foto. Saat digunakan untuk memotret objek yang jauh, zoom hingga 10 kali masih mampu memperlihatkan detail dengan cukup baik.

Dampak Aksesori Lensa 400mm

Untuk menjangkau objek yang lebih jauh, penggunaan aksesori lensa 400mm memberikan perubahan signifikan dalam komposisi gambar. Lensa 400mm membantu menghasilkan komposisi yang lebih dekat tanpa harus berpindah lokasi fisik.

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Kombinasi antara kamera telefoto bawaan dan lensa 400mm memberikan keleluasaan lebih besar saat mengambil gambar, sehingga objek yang sulit dijangkau bisa ditangkap dengan detail yang tetap terjaga.

Keunggulan untuk Videografi dan Mode Log

Selain fotografi, kemampuan videografi menjadi daya tarik kuat bagi Vivo X500 Pro Max. Kamera belakang mendukung perekaman hingga resolusi 8K dengan frame rate 30 fps, sedangkan kamera depan mampu merekam video hingga resolusi 4K dengan frame rate 60 fps.

Penggunaan lensa 400mm juga menarik ketika digunakan untuk merekam video karena memungkinkan pembingkaian yang lebih spesifik tanpa mengandalkan pembesaran digital. Mode Log merekam gambar dengan rentang dinamis yang luas, memberikan keleluasaan untuk mengatur warna, kontras, dan pencahayaan.

Nilai bagi Kreator dan Pengguna Konser

Kombinasi kamera telefoto 200 MP, lensa 400mm, dan perekaman Log membuat Vivo X500 Pro Max menjadi alat yang menarik bagi kreator konten. Pengguna bisa menghasilkan video dengan sudut pandang yang lebih dekat sekaligus mengolah warna untuk mendapatkan tampilan sinematik.