UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum Olimpiade OASE III PTKIN 2026

UIN Sunan Kalijaga dominasi Olimpiade OASE III PTKIN 2026 dengan raih Juara Umum di Yogyakarta. 497 finalis dari 54 kampus bersaing di 18 lomba sains dan agama.

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta berhasil mengukuhkan diri sebagai juara umum dalam penyelenggaraan Olimpiade Agama, Sains, dan Riset Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (OASE PTKIN) III Tahun 2026 yang digelar di Yogyakarta. Prestasi besar ini diraih oleh kampus tuan rumah setelah melalui proses kompetisi ketat yang melibatkan ribuan mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia selama lebih dari satu minggu.

Acara puncak penganugerahan tersebut resmi berlangsung pada malam yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan pendidikan tinggi keagamaan. Kemenangan UIN Sunan Kalijaga ini tidak terlepas dari dominasi prestasi di sejumlah cabang perlombaan strategis yang menjadi indikator utama daya saing akademik dan intelektual para peserta.

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Mekanisme Kompetisi Olimpiade OASE III 2026

Babak final kompetisi ini berlangsung secara intensif selama periode 3-7 November 2026 di Yogyakarta. Seluruh rangkaian acara mempertemukan sebanyak 497 finalis yang merupakan talenta-talenta terbaik dan terpilih dari 54 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang tersebar di seluruh Indonesia. Peserta-peserta ini berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dan memiliki potensi akademik yang sangat tinggi. Mereka berkompetisi secara langsung pada 18 cabang perlombaan yang dirancang untuk menguji berbagai aspek keilmuan dan kreativitas. Rangkaian cabang lomba tersebut mencakup keilmuan agama yang mendalam, kemampuan sains murni, hingga riset dan inovasi teknologi terkini yang menjadi tren global.

Visi Indonesia Emas dan Peran Mahasiswa

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kementerian Agama, Sahiron, menekankan bahwa kemenangan dalam olimpiade ini merupakan bagian dari strategi besar nasional. Sahiron menegaskan bahwa syarat utama untuk memasuki visi Indonesia Emas 2045 hanya ada dua hal, yaitu bangsa Indonesia harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadi masyarakat yang beragama dan penuh maslahat bagi sesama.

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Menurut Sahiron, OASE adalah langkah strategis PTKIN dalam menyiapkan generasi penerus yang siap menghadapi tantangan masa depan. Ia mendorong para mahasiswa untuk terus mengasah kemampuan melalui berbagai program pengembangan kapasitas dari Diktis. Salah satu program yang disebutkan adalah Prima Magang yang tahun ini menggandeng 80 perusahaan mitra untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa.

Apresiasi Pimpinan Kampus dan Rekor Prestasi

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Noorhaidi Hasan, mengungkapkan rasa kebanggaannya atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk menjadikan kampusnya sebagai tuan rumah. Menurutnya, OASE adalah kejuaraan yang memiliki makna filosofis sangat mendalam bagi perkembangan pendidikan tinggi keagamaan di tanah air. Noorhaidi menambahkan bahwa ajang ini membuktikan bahwa PTKIN tidak hanya mencetak lulusan yang hebat dalam bidang keagamaan, tetapi juga tangguh dan mampu bersaing secara global.

UIN Sunan Kalijaga meraih predikat juara umum berkat dominasi kemenangan di sejumlah cabang strategis yang mereka geluti. Berikut adalah daftar lengkap peraih Juara 1 pada ke-18 cabang lomba OASE III PTKIN 2026 yang telah dikukuhkan secara resmi: 1. Olahraga: Informasi tidak tersedia secara eksplisit dalam sumber. 2. Musabaqah Qiraatil Kutub Putri: Mariza Ilfani dari UIN Imam Bonjol Padang. 3. Informasi tidak tersedia secara eksplisit dalam sumber. 4. Karya Tulis Al Quran: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 5. Informasi tidak tersedia secara eksplisit dalam sumber. 6. Informasi tidak tersedia secara eksplisit dalam sumber. 7. Matematika: Hafizh Fahri Akmaluddin dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 8. Informasi tidak tersedia secara eksplisit dalam sumber. 9. Biologi: Muhammad Ilham Jumari dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 10. Informasi tidak tersedia secara eksplisit dalam sumber. 11. Robotik: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 12. Informasi tidak tersedia secara eksplisit dalam sumber. 13. Desain Arsitektur Islam: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 14. Informasi tidak tersedia secara eksplisit dalam sumber. 15. Literasi Inovasi Teknologi: UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. 16. Informasi tidak tersedia secara eksplisit dalam sumber. 17. Informasi tidak tersedia secara eksplisit dalam sumber. 18. Informasi tidak tersedia secara eksplisit dalam sumber.

Sahiron juga mengimbau kepada seluruh pimpinan PTKIN agar memberikan apresiasi tulus kepada para pemenang. Apresiasi tersebut dapat berupa pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT), pemberian beasiswa, maupun bentuk dukungan lain yang disesuaikan dengan regulasi dan DIPA masing-masing kampus. Hal ini dilakukan untuk memastikan motivasi para juara tetap terjaga.

Kementerian Agama juga berkomitmen untuk memikirkan pembinaan lebih lanjut bagi para juara nasional ini. Langkah ini diambil sebagai wujud tanggung jawab negara dalam mengembangkan sumber daya manusia yang unggul. Program pembinaan ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi kemajuan akademik dan penelitian di lingkungan PTKIN di masa yang akan datang.