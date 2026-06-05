UI Tuan Rumah Rakor Humas Protokol, Wamen Fauzan Tekankan Kolaborasi dan Inovasi

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Fauzan membuka Rakor Humas dan Protokol Kemdiktisaintek 2026 di UI, menekankan kolaborasi dan inovasi untuk memperkuat reputasi akademik dan komunikasi publik.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Prof. Fauzan membuka Rapat Koordinasi Humas dan Protokol Kemdiktisaintek 2026 di Balai Purnomo Prawiro, Universitas Indonesia , Depok, pada Rabu, 3 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Fauzan menekankan bahwa kolaborasi lintas institusi dan inovasi dalam praktik kehumasan serta keprotokolan adalah kunci agar perguruan tinggi di seluruh Indonesia mampu memperkuat reputasi akademik dan memastikan komunikasi publik pendidikan tinggi berdampak nyata bagi masyarakat luas. Ia mengingatkan bahwa humas dan protokol kampus harus tampil hebat dan bergerak lincah guna menjaga citra kampus sekaligus membangun kepercayaan publik.

Fauzan, yang juga guru besar di bidang Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia, menegaskan bahwa humas dan protokol kampus harus menampilkan sikap dan pelayanan unggul kepada publik, serta tidak membiarkan kemajuan teknologi dan arus digitalisasi menggerus nilai kemanusiaan. Forum Rakor ini menjadi wadah penguatan humas dan protokol untuk membawa misi Diktisaintek yang berdampak nyata. Pengejawantahan misi itu oleh humas dan protokol salah satunya adalah dengan mengedepankan sikap memanusiakan manusia, tidak gampang tersulut amarah dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Menurutnya, nilai kemanusiaan dalam bakti sehari-hari tak boleh digerus oleh kemajuan teknologi dan derasnya arus digitalisasi. Ia menyadari bahwa tugas kehumasan dan keprotokolan bukanlah tugas yang mudah, karena menjadi front office, etalase terdepan dari institusi kampus yang senantiasa menuntut excellent work. Plh. Rektor UI, Ahmad Gamal, menambahkan bahwa peran humas dan protokol sangat esensial dalam tata kelola institusi universitas.

Lanskap komunikasi publik kini berubah sangat cepat. Derasnya arus informasi digital dan tuntutan transparansi menempatkan humas dan protokol sebagai bagian penting tata kelola institusi. Peran ini bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan menjaga kepercayaan publik, merawat reputasi, dan memastikan kebijakan pendidikan tinggi dapat dipahami masyarakat secara tepat. Ia mengapresiasi penunjukan UI sebagai tuan rumah forum strategis ini serta berharap agenda rapat koordinasi ini dapat meningkatkan kapabilitas kehumasan dan keprotokolan di seluruh kampus yang hadir.

Ahmad mengatakan bahwa merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi UI dipercaya menjadi tuan rumah forum strategis ini. Pihaknya memaknainya sebagai bentuk gotong royong untuk saling belajar dan saling menguatkan antarperguruan tinggi. Pelaksanaan Rakor Humas dan Protokol Kemdiktisaintek 2026 berangkat dari kebutuhan untuk memperkuat peran komunikasi publik dan tata kelola keprotokolan di lingkungan pendidikan tinggi.

Forum ini bertujuan menjadi wadah strategis untuk berbagi praktik baik, menyamakan persepsi, meningkatkan kompetensi, serta menyelaraskan arah kebijakan komunikasi publik di PTN dan LLDikti di seluruh wilayah. Rangkaian acara Rakor berlangsung dengan menghadirkan pemaparan dari berbagai pejabat Kemdiktisaintek dan narasumber lintas institusi.

Tema pemaparan seperti pengelolaan komunikasi publik untuk kebijakan pendidikan tinggi inklusif dan berdampak; pentingnya komunikasi dalam diseminasi dan pemanfaatan hasil riset; penguatan sains dan teknologi nasional melalui strategi komunikasi; serta peran humas dalam pengawasan internal sebagai pilar kepercayaan dan integritas institusi, diharapkan memperkaya wawasan audiens yang hadir dalam forum strategis ini. Sesi diskusi panel turut menampilkan narasumber dari lintas institusi yang kompeten dalam mengatur strategi navigasi, pengelolaan, dan penanganan krisis secara empatik guna secara cepat menyelamatkan reputasi dan marwah institusi kampus.

Perihal inovasi di bidang keprotokolan turut dipaparkan dalam sesi ini. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan dalam acara ini menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan profesionalisme humas dan protokol di perguruan tinggi. Dalam situasi normal maupun krisis, kualitas komunikasi dan keprotokolan menjadi penentu bagaimana publik menilai lembaga. Ruang koordinasi seperti Rakor ini menjadi kebutuhan strategis untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan mutu praktik kehumasan serta keprotokolan di seluruh PTN dan LLDikti.

Dengan demikian, diharapkan humas dan protokol dapat menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang akurat, membangun citra positif, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan tinggi Indonesia





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Humas Protokol Universitas Indonesia Rakor Kemdiktisaintek

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mendorong Masa Depan Agentic Commerce: DOKU MCP Server dan Protokol Agent Payments dari GoogleDOKU dikenal melalui layanan payment gateway yang komprehensif dengan berbagai solusi penerimaan pembayaran seperti DOKU Checkout, DOKU Digital Catalog, dan lain-lain.

Read more »

Abai Protokol Medis Saat Liburan, Anabul Anda Berisiko Terancam MautPemilik satwa diwajibkan melakukan konsultasi ke dokter hewan untuk memastikan seluruh kalender vaksinasi rutin telah terlaksana secara lengkap.

Read more »

Potensi Gangguan Badai Petir di Piala Dunia 2026Piala Dunia 2026 yang digelar di AS, Kanada, dan Meksiko menghadapi risiko penundaan akibat badai petir. Protokol di AS mewajibkan pertandingan dihentikan jika petir terdeteksi dalam radius 8 mil, dengan hitungan mundur 30 menit sebelum melanjutkan laga.

Read more »