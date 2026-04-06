UI Resmikan Kantor Satelit di Rawamangun: Dorong Akselerasi dan Sinergi

Universitas Indonesia (UI) meresmikan Kantor Satelit di Rawamangun, Jakarta, sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi, mengoptimalkan aset, dan meningkatkan dampak bagi masyarakat dan perekonomian.

Universitas Indonesia (UI) meresmikan kantor satelit yang berlokasi di Rawamangun , Jakarta. Peresmian ini merupakan wujud nyata dari upaya optimalisasi aset dan fasilitas yang dimiliki perguruan tinggi tersebut. Rektor UI, Prof. Heri Hermansyah, menyampaikan harapan besar bahwa Kantor Satelit UI akan menjadi lebih dari sekadar fasilitas fisik.

Beliau menekankan pentingnya kantor ini sebagai ruang yang hidup, memberikan manfaat nyata, serta berfungsi sebagai katalisator yang mendorong UI menjadi kampus yang semakin unggul dan berdampak luas. Kantor Satelit UI ditempatkan sebagai ikon sekaligus katalis yang akan mempercepat akselerasi UI dalam mencapai visi menjadi kampus unggul yang memberikan dampak nyata bagi kemajuan Indonesia. Prof. Heri juga menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam renovasi Kantor Satelit UI Rawamangun. Lokasinya yang sangat strategis di jantung Jakarta, sebagai pusat kegiatan ekonomi dan bisnis nasional, menjadikan Kantor Satelit UI sebagai jembatan penting yang memfasilitasi kolaborasi dan sinergi antara UI dengan para mitra strategis dari berbagai sektor.\Kantor ini bukan hanya diresmikan sebagai bangunan fisik, tetapi juga diharapkan mampu menjadi ruang yang produktif bagi pimpinan UI dan seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal ini mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Peresmian Kantor Satelit UI, menurut Prof. Heri, adalah sebuah pencapaian penting yang terwujud berkat sinergi yang kuat dari berbagai pihak, termasuk empat organ utama UI dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen UI dalam membangun ekosistem pendidikan yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Kantor satelit ini akan berfungsi sebagai pusat kegiatan yang mendukung berbagai program dan kegiatan UI, seperti penyelenggaraan seminar, pelatihan, pertemuan, dan kegiatan lainnya yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian.\Senior Executive Vice President Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri, Dadang Ramadhan, juga memberikan pandangannya. Beliau menyampaikan bahwa peresmian Kantor Satelit UI ini merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan sektor industri. Ini menjadi fondasi yang kokoh untuk kerja sama yang semakin erat di masa depan. Dadang Ramadhan menekankan kepercayaan Bank Mandiri bahwa kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi seperti UI akan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, yang akan bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Peresmian kantor satelit ini menandai babak baru dalam perjalanan UI menuju peningkatan kualitas dan dampak yang lebih besar. Dengan adanya kantor satelit ini, UI diharapkan dapat lebih efektif dalam menjalin kemitraan, melaksanakan kegiatan akademik dan penelitian, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan Indonesia





UI Universitas Indonesia Kantor Satelit Rawamangun Peresmian Sinergi Kolaborasi Pendidikan Tinggi Bank Mandiri Tri Dharma

