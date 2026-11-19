Universitas Indonesia resmi mendukung rencana Kementerian Sosial membangun Sekolah Rakyat di kawasan kampusnya, dengan syarat utama pelestarian Hutan Kota tetap terjaga dan lokasi bukan di dalam kawasan hijau tersebut.

Universitas Indonesia atau UI mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan dukungannya terhadap rencana Kementerian Sosial untuk membangun Sekolah Rakyat di kawasan kampusnya. Dukungan ini diberikan dengan catatan tegas bahwa komitmen universitas untuk menjaga dan memelihara Hutan Kota sebagai kawasan hijau tidak akan dikompromikan.

Dukungan UI dan Penegasan Pelestarian Lingkungan

Universitas Indonesia menyatakan dukungannya terhadap rencana Kementerian Sosial membangun Sekolah Rakyat di kawasan kampus UI, Depok, Jawa Barat. Namun, UI menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga dan memelihara hutan kota sebagai kawasan hijau. Rencana pembangunan Sekolah Rakyat tersebut merupakan upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Dukungan UI disampaikan sejalan dengan mandat perguruan tinggi negeri dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

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Perhatian publik terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen UI sendiri. Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan, demikian pernyataan Direktur DHMPI UI, Erwin Panigoro, dalam keterangan tertulis pada Selasa, 17 November 2026.

Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan UI bermula dari pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin, 16 November 2026. Pertemuan tersebut membahas kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan kampus UI. Tanah yang dikelola UI merupakan tanah milik negara. Apabila negara memerlukannya untuk kepentingan pendidikan masyarakat yang lebih luas, UI mendukung pemanfaatannya, jelas Erwin.

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Proses Evaluasi Lahan dan Koordinasi Pemerintah

UI mengelola lahan di sejumlah lokasi, antara lain Depok, Jakarta Selatan, Rawamangun, Kayu Putih, dan Serpong. Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan UI berada di bagian kampus sisi Jakarta, berdekatan dengan kawasan hutan kota, tetapi bukan di dalam kawasan hutan kota. Penetapan lokasi definitif merupakan kewenangan pemerintah.

Proses tersebut akan melalui survei kesiapan serta penilaian kelayakan dan kesesuaian lahan, dengan koordinasi administratif antara UI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Sosial, terang Erwin.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, juga menyatakan bahwa beliau belum mengetahui lokasi spesifik yang disebut-sebut akan menjadi tempat pembangunan Sekolah Rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa tahap evaluasi teknis masih berlangsung dan belum ada penentuan akhir dari pihak eksekutif pusat.

Sikap Pemerintah dan Ketegasan Soal Lokasi

Hasan menyampaikan posisinya usai melakukan peninjauan ke Sekolah Rakyat di sekitar jalan Margaguna, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 November 2026. Dia menegaskan bahwa belum ada kepastian final untuk memutuskan hal tersebut dan pemerintah masih perlu mengkaji dari segala aspek.

Terkait dengan yang pembangunan di UI kan sudah ada penjelasan dari Menteri Sosial, maupun dari Pak Menko, maupun dari Gubernur Jakarta, karena semuanya masih membutuhkan kajian yang tepat, amdalnya juga, termasuk cek lokasi yang nanti akan digunakan, kata Hasan. Jadi belum ada final dan definitif terkait itu. Semua masih dalam pembicaraan dan nanti membutuhkan kajian terkait itu, jelas Hasan.

Menanggapi kekhawatiran publik mengenai kelestarian hutan kota, UI menegaskan bahwa Hutan Kota UI merupakan kawasan hijau yang dipelihara. UI menyatakan konsisten menjaga keberadaan hutan kota, baik di sisi Jakarta, Depok, maupun lokasi lainnya. Komitmen tersebut tidak berubah meski ada rencana pembangunan Sekolah Rakyat.

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Tanggapan Mahasiswa dan Alternatif Pembangunan

Rencana Kementerian Sosial membangun sekolah rakyat menggunakan Hutan UI sampai di telinga mahasiswa. Salah satu mahasiswa FISIP UI, Joana mengakui terkejut mengetahui adanya rencana pembangunan sekolah rakyat menggunakan hutan UI. Hal itu membuat dirinya bersama rekannya melakukan pembahasan terkait rencana pembangunan sekolah tersebut.

Tadi di kelas kita baru dengar beritanya, terus aku sama teman-teman aku langsung diskusi gitu. Kayak sebenarnya dari kita enggak setuju, ujar Joana pada Rabu, 18 November 2026. Joana menjelaskan bahwa hutan UI kerap digunakan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran dan penelitian secara langsung di lapangan. Joana menyayangkan apabila hutan UI akan dijadikan sekolah rakyat sehingga akan mengganggu kondisi hutan UI.

Jadi sangat disayangkan sih kalau semisalnya Hutan UI ini akan direnovasi untuk dibangun sekolah, jelas Joana. Joana menilai, sekolah rakyat dinilai baik membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun sekolah rakyat tidak di bangun menggunakan area hutan. Pemerintah dinilai perlu memperbaiki akses maupun fasilitas sekolah sehingga memberikan kesempatan anak untuk belajar lebih baik dan nyaman.

Daripada membangun sekolah yang baru dan di hutan, bisa lebih baik memberikan kesempatan sekolah untuk anak-anak yang masih belum punya akses untuk sekolah gitu, daripada untuk membangun tempat di lokasi, apalagi hutan gitu, terang Joana. Pemerintah diminta untuk membangun sekolah rakyat di daerah terpencil tanpa merusak ekosistem lingkungan maupun hutan.

Tidak hanya itu, pemerintah diharapkan lebih memperhatikan akses maupun bangunan sekolah di wilayah terpencil dikarenakan lebih bermanfaat dan tepat sasaran. Iya, mungkin di daerah-daerah terpencil karena kayak mungkin akses untuk mereka saja mungkin agak susah. Jadi misal kalau untuk anak-anak yang belum mendapatkan kesempatan di daerah terpencil itu bisa, ucap Joana.