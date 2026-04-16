UI dan Kementerian PPPA Perkuat Sinergi Tangani Kekerasan Seksual Mahasiswa

Universitas Indonesia (UI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sepakat memperkuat sinergi dalam penanganan kasus kekerasan seksual mahasiswa FHUI, berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan komprehensif. Rektor UI dan Menteri PPPA menekankan pentingnya kajian multidisiplin, penguatan edukasi, serta pelibatan aktif mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas kekerasan.

Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi telah menjalin kesepakatan penting untuk memperkuat penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Kedua belah pihak sepakat bahwa proses penanganan kasus tersebut harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan komprehensif guna mencegah terulangnya kembali peristiwa serupa di masa mendatang.

Rektor UI, Heri Hermansyah, menyatakan bahwa institusinya memiliki modal akademik yang sangat kuat, termasuk keberadaan program studi gender yang bersifat multidisiplin. Hal ini menjadi landasan yang kokoh untuk mendorong kajian yang lebih holistik dan mendalam guna menggali akar permasalahan kekerasan seksual, serta merumuskan metodologi pencegahan yang lebih efektif dan adaptif. UI juga berkomitmen untuk memperkuat aspek edukasi melalui berbagai program, termasuk kegiatan orientasi mahasiswa baru yang akan mencakup pembahasan mendalam mengenai isu-isu kekerasan seksual dan berbagai isu kontemporer lainnya yang relevan. Ke depannya, penyampaian materi edukasi ini akan ditingkatkan dengan pelibatan langsung dari Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan UI, sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih komprehensif, memiliki landasan otoritatif, dan dapat diterima dengan baik oleh seluruh civitas akademika. Dukungan institusional yang optimal, baik dalam hal pendanaan maupun sumber daya, menjadi kunci utama keberhasilan upaya pencegahan dan penanganan ini. Oleh karena itu, diperlukan formulasi tata kelola yang tidak hanya menjaga independensi Satgas PPKS, tetapi juga memastikan keberlanjutan dukungan institusional melalui skema pendanaan kolaboratif dan inovatif. Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, menegaskan kembali komitmen bersama untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi secara lebih sistemik dan berkelanjutan. Beliau menekankan pentingnya penguatan koordinasi di tingkat nasional untuk menyusun kerangka kerja yang lebih seragam mengenai posisi dan peran Satgas PPKS di setiap perguruan tinggi. Selain itu, dorongan untuk pertukaran praktik baik antar institusi akan menjadi fokus utama guna menciptakan ekosistem yang lebih aman dan suportif bagi seluruh mahasiswa. Pendekatan partisipatif yang melibatkan mahasiswa secara aktif, termasuk organisasi kemahasiswaan, sangatlah krusial agar pesan pencegahan dapat disampaikan dengan lebih efektif dan mudah diterima. Hal ini selaras dengan upaya penguatan Satgas PPKS di perguruan tinggi serta pembelajaran dari praktik baik yang telah ada di berbagai institusi. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, koordinasi yang lebih erat akan terjalin antara UI, Kementerian PPPA, dan kementerian terkait lainnya, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong implementasi kebijakan dan program pencegahan kekerasan seksual secara lebih luas di berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Diskusi ini juga mencakup tinjauan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 serta Peraturan Rektor Lingkungan Universitas Indonesia yang berkaitan dengan penanganan kekerasan seksual, guna memastikan keselarasan dan efektivitas kebijakan yang ada. UI menyadari bahwa penanganan kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab satu institusi, melainkan sebuah upaya kolektif yang membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Melalui kolaborasi yang kuat antara UI dan Kementerian PPPA, diharapkan tercipta lingkungan akademik yang bebas dari kekerasan, di mana setiap individu merasa aman, terlindungi, dan dihargai. Komitmen ini mencerminkan keseriusan UI dalam menciptakan budaya kampus yang inklusif dan bertanggung jawab, sejalan dengan nilai-nilai akademik dan kemanusiaan. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam Satgas PPKS juga menjadi prioritas, melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Hal ini penting agar tim Satgas memiliki bekal yang memadai dalam menghadapi berbagai kompleksitas kasus dan mampu memberikan pendampingan yang efektif kepada korban. Strategi pencegahan yang berfokus pada pendidikan karakter, kesadaran kritis, dan pembangunan budaya saling menghormati antar mahasiswa juga akan terus digalakkan. UI meyakini bahwa dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, kasus kekerasan seksual dapat diminimalkan dan tercipta lingkungan yang kondusif bagi seluruh civitas akademika untuk belajar, berkarya, dan berkembang tanpa rasa takut. Kolaborasi ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain dalam menerapkan langkah-langkah konkret untuk memerangi kekerasan seksual, menciptakan dampak positif yang luas di seluruh ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan tekad yang kuat dan kerja sama yang solid, UI dan Kementerian PPPA berkomitmen untuk mewujudkan perguruan tinggi yang bebas dari kekerasan seksual dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan serta perlindungan bagi semua





UI dan Kementerian PPPA Perkuat Koordinasi Tangani Kekerasan Seksual MahasiswaRektor Universitas Indonesia dan Menteri PPPA bertemu untuk memperkuat sinergi dalam penanganan kasus kekerasan seksual mahasiswa. UI berkomitmen memperkuat kajian multidisiplin, edukasi pencegahan, dan tata kelola Satgas PPKS, sementara Kementerian PPPA menekankan koordinasi nasional dan pendekatan partisipatif.

