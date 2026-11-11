UGM Verifikasi Data Mahasiswa Terlibat Demonstrasi Malioboro

Universitas Gadjah Mada melakukan pendataan ketat terhadap mahasiswa dan alumni yang diamankan polisi pasca demonstrasi ricuh di Malioboro, Yogyakarta pada Rabu (11/11).

Universitas Gadjah Mada (UGM) sedang melakukan proses verifikasi data yang intensif terhadap para mahasiswanya yang terlibat dalam aksi demonstrasi ricuh di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Langkah ini diambil untuk memastikan status hukum dan kondisi fisik seluruh mahasiswa yang dibawa oleh aparat kepolisian selama kegiatan protes tersebut.

Mekanisme Pendataan dan Verifikasi Akademik

Prof Wening Udasmoro, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, menjelaskan bahwa kampus menerapkan sistem pendampingan dan verifikasi data terkait para mahasiswa yang diamankan. Upaya ini berjalan bersamaan dengan pengumpulan informasi detail dari berbagai fakultas untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai keterlibatan akademisi universitas.

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Keterangan awal mengenai jumlah mahasiswa yang terlibat disampaikan di lingkungan UGM pada Rabu (11/11). Pendataan difokuskan untuk memastikan status para mahasiswa yang ikut aksi serta menelusuri perkembangan terkini di kepolisian agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaporan.

Wening mengonfirmasi secara spesifik bahwa terdapat delapan mahasiswa yang telah teridentifikasi sebagai bagian dari kelompok yang diamankan. Dari jumlah tersebut, enam orang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol), satu orang dari Fakultas Filsafat, dan satu orang lainnya berasal dari Fakultas Kehutanan.

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Status Kesehatan Mahasiswa dan Alumni Korban

Selain kasus penangkapan, UGM mencatat adanya mahasiswa dan alumni yang mengalami luka sehingga memerlukan perawatan medis di rumah sakit. Identitas korban luka ini masih dalam tahap verifikasi ketat agar tidak terjadi kekeliruan dalam pendataan korban cedera akibat bentrokan atau tindakan aparat.

"Dan yang di rumah sakit ini tampaknya juga ada, tapi kita tuh belum pasti ini siapa gitu ya," terang Wening saat memberikan klarifikasi kepada media. Ia menegaskan bahwa pihak universitas juga melacak keberadaan alumni yang berada dalam kondisi rawat inap karena dianggap sebagai warga universitas yang perlu mendapat perhatian.

Dekan Fisipol UGM, Prof Gabriel Lele, menyebut pihaknya menerima sejumlah pesan dari mahasiswa terkait penangkapan di lapangan. Ia menuturkan tim fakultas telah menuju Mapolda DIY untuk memastikan kondisi para mahasiswa yang ditahan namun belum bisa bertemu langsung dengan mereka.

Lokasi Penangkapan dan Koordinasi Kepolisian

Informasi terakhir yang diterima oleh tim fakultas menyebutkan bahwa beberapa mahasiswa menyatakan bahwa mereka ditangkap. Lokasi penangkapan tersebar di berbagai titik, termasuk di area DPR dan titik terakhirnya di depan bundaran Malioboro yang menjadi pusat kerumunan massa.

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Gabriel menjelaskan bahwa harapannya adalah para mahasiswa dapat langsung dibawa pulang setelah pihak universitas mengetahui keberadaan dan kondisi mereka secara pasti. Namun, pada saat yang bersamaan, masih ada informasi yang simpang siur terkait keberadaan beberapa mahasiswa yang masih terus dilacak oleh tim fakultas.

Tim penghubung dari Fisipol berharap angka korban atau mahasiswa yang masih hilang kontak tidak bertambah seiring berjalannya waktu. Koordinasi dengan pihak kepolisian terus dilakukan untuk memastikan keselamatan seluruh anggota komunitas universitas yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Konteks Aksi Demonstrasi Juni 2026

Berbagai aksi demonstrasi terjadi di Jakarta dan Yogyakarta pada pertengahan Juni 2026, melibatkan mahasiswa dan elemen masyarakat dengan tuntutan beragam serta lokasi yang berbeda. Peristiwa di Yogyakarta khususnya di kawasan Malioboro menjadi salah satu titik panas yang menarik perhatian publik dan otoritas pendidikan tinggi.

Aksi-aksi tersebut menuntut respons cepat dari pemerintah maupun institusi pendidikan untuk menangani dampak sosial dan keamanan yang timbul. Universitas Gadjah Mada berupaya menjaga netralitas sekaligus melindungi kepentingan akademik dan keselamatan civitas akademika yang terlibat.