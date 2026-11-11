UGM Kirim Tim ke Polda DIY Menyelidiki Penahanan Mahasiswa di Malioboro

UGM mengirim staf untuk memperdalam data mengenai delapan mahasiswa dan alumni yang ditangkap di Malioboro, menilai luka tubuh dan kondisi perawatan medis di rumah sakit

Universitas Gadjah Mada ( UGM) mengungkapkan bahwa delapan mahasiswanya, sebagian besar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ( Fisipol), telah ditangkap selama demonstrasi di Malioboro pada 11 November 2023. Tim internal kampus diserahkan ke Polda DIY untuk mengumpulkan data warga yang terdampak dan memeriksa luka tubuh yang memerlukan perawatan medis.

Proses Penyaringan Data Penahanan

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof Wening Udasmoro, melaporkan bahwa data mengenai korban masih dalam tahap verifikasi. Penelitian awal menunjukkan bahwa korban meliputi delapan individu, bersangkutan tiga kalinya Fisipol, satu mahasiswa dari Fakultas Filsafat, dan satu mahasiswa dari Fakultas Kehutanan. Beberapa korban harus dirawat di rumah sakit setelah mengalami luka parah.

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Di tengah proses verifikasi, Prof Wening menambahkan bahwa ada aliran informasi yang belum tentu akurat mengenai identitas korban. Ia menyatakan bahwa "kita belum pasti siapa siapa di rumah sakit, tapi ada alumni dan mahasiswa UGM di situ." Data yang belum tervalidasi menjadi kendala utama dalam mengklarifikasi status setiap individu yang terkena penahanan.

Reaksi Dekan Fisipol Terhadap Penangkapan

Prof Gabriel Lele, Dekan Fisipol, disebutkan telah menerima pesan dari mahasiswa yang dikabarkan masih berada di penahanan. Ia menegaskan bahwa timnya berkunjung ke Mapolda DIY namun belum dapat berjumpa dengan pihak kepolisian. Menurut Lele, ada informasi menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa mengaku "ditangkap di DPR" atau "titik terakhir di depan bundaran."

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Lele berharap semua yang ditangkap dapat segera dibawa pulang setelah keberadaan dan kondisinya dikonfirmasi. Ia juga menyampaikan kebimbangan tentang kemungkinan peningkatan jumlah kasus, mengekspresikan harap agar data yang belum jelas dapat kami lacak lebih lanjut.

Implikasi bagi Mahasiswa dan Alumni UGM

Penahanan dan luka yang dialami mahasiswa serta alumni menimbulkan kekhawatiran di kalangan civitas akademika UGM. Seluruh perawatan medis yang memerlukan perawatan di rumah sakit mendorong kampus untuk memeriksa secara akurat identitas serta kebutuhan medis bagi setiap korban. UGM menegaskan komitmen terhadap kesejahteraan mahasiswanya dan alumni yang terlibat dalam protest berisiko tinggi di peristiwa ini.

Keberadaan UGM di Polda DIY juga diharapkan dapat mempercepat verifikasi data dan pemulihan korban. Tanpa prosedur yang transparan, kemungkinan ketidakpastian mengenai keberadaan serta kondisi kesehatan mahasiswa tidak dapat dihindari. UGM menaman kedekatan dengan aparat serta lembaga kesehatan untuk memastikan setiap korban mendapatkan perhatian medis segera.

Langkah Selanjutnya Dari Pihak Universitas

Merujuk pada pembicaraan internal, UGM menunjukkan niat kuat untuk terus meninjau data dan mengkoordinasi dengan pihak berwenang. Selama proses ini, kamar medis dan rumah sakit setempat terus memantau kondisi korban. Kampus menempatkan diri sebagai fasilitator bagi alumni yang masih berlokasi di pusat penahanan.

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Selain itu, UGM memiliki rencana memperpanjang koordinasi dengan Polda DIY secara berkala untuk memastikan data identitas korban tidak berubah sewaktu-waktu dan tidak ada tambahan kasus baru. Organisasi akademik secara aktif menyiapkan dokumen terkait untuk memperlancar proses klaim asuransi dan beri refund bagi korban yang dirawat panjang.

Semua langkah ini menegaskan nilai keras UGM dalam menanggung tanggung jawab sosial bagi mahasiswanya dan alumni yang bergelut di masa sulit ini. Kolektif mahasiswa dan pengurus lembaga tetap menunggu konfirmasi lebih lanjut mengenai status penahanan serta membantah pernyataan yang menyatakan adanya peningkatan jumlah kasus penahanan.