Uganda Seri 1-1 dengan Botswana di Kualifikasi Afrika 2027

Timnas Uganda hanya meraih hasil imbang 1-1 melawan Botswana dalam laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Hasil ini menyisakan kekecewaan bagi tuan rumah yang gagal merebut kemenangan penuh.

Timnas Uganda mencatatkan hasil imbang 1-1 setelah bertanding melawan Botswana pada laga yang diselenggarakan di Stadion Kota Hoima, Sabtu lalu. Pertandingan ini merupakan bagian dari putaran ketiga kualifikasi Piala Afrika 2027 yang mempertemukan kedua belah pihak dalam Grup Delapan.

Mekanisme Pertandingan dan Skor Awal

Tuan rumah memulai laga dengan intensitas serangan yang tinggi demi mencetak gol awal. Sementara itu, Botswana mengandalkan formasi pertahanan yang solid untuk menahan gelombang ofensif dari Uganda.

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Defensi tim tamu tidak mampu bertahan lama di bawah tekanan tersebut. Timnas Uganda sempat unggul di awal pertandingan namun gagal mempertahankan keunggulan atau memperbanyak skor mereka.

Botswana berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-30 melalui gol Lusika Ratshukodu. Gol tersebut datang dari serangan terorganisir yang bermula dari bola mati.

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Kecelakaan Denis Onyango Mengubah Laju

Kejutan besar terjadi lima menit sebelum babak pertama berakhir ketika kiper Uganda, Denis Onyango, harus meninggalkan lapangan akibat cedera betis.

Pelatih menurunkan Kingdom Osaki sebagai penggantinya. Osaki berhasil menyelesaikan sisa pertandingan pada momen krusial tersebut tanpa kebobolan lagi.

Uganda kehilangan momentum untuk merebut kembali keunggulan sebelum istirahat. Babak pertama pun berakhir dengan skor seri satu gol untuk masing-masing tim.

Peluang Terbuang dan Disiplin Lawan

Pada babak kedua, Uganda terus berupaya mencari gol kedua yang akan memastikan tiga poin penuh. Mereka nyaris berhasil pada menit ke-60.

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Bobosi Byaruhanga berada dalam posisi ideal untuk menuntaskan bola hasil operan Bugiri, namun tembakan yang diluncurkan justru meleset jauh dari gawang.

Pertahanan Botswana menunjukkan keteguhan hingga peluit akhir. Tim tamu tetap disiplin dan meraih satu poin berharga di kandang lawan.

Dampak Klasemen dan Posisi Tim

Hasil ini menjadikan Uganda berada di puncak Grup Delapan dengan total lima poin. Botswana menempati posisi ketiga dengan tiga poin.

Libya kini memiliki peluang kuat memperlebar keunggulan di klasemen dengan empat poin setelah menang atas Tunisia. Uganda sudah memastikan lolos sebagai tuan rumah turnamen.