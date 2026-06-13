UFC Freedom Night 250: Live Streaming, Schedule, and Key Matchups

Get ready for UFC Freedom Night 250, an historic MMA event taking place on June 15, 2026, at the South Lawn of the White House. Watch live streaming exclusively on Vidio, featuring a stacked lineup of fights, including the main event between Ilia Topuria and Justin Gaethje for the Lightweight Championship. Also, catch Alex Pereira and Ciryl Gane in a battle for the interim heavyweight title.

Saksikan pertarungan bela diri di ajang UFC Freedom Night 250 yang akan berlangsung di South Lawn Gedung Putih pada Senin, 15 Juni 2026. Salah satu event MMA yang paling bersejarah di dunia dan akan disiarkan live streaming secara eksklusif melalui layanan OTT Vidio .

UFC Freedom Night 250 resmi menjadi salah satu event olahraga paling bersejarah dalam sejarah Amerika Serikat. Event bertajuk UFC Freedom 250 di South Lawn Gedung Putih, Washington D.C. , menjadi event pertama dalam sejarah olahraga profesional dunia sebuah pertandingan MMA diselenggarakan di lokasi se-prestisius itu. Bagi penggemar MMA di Indonesia, siaran langsung event spektakuler ini bisa disaksikan pada Senin, 15 Juni 2026 mulai pukul 07.00 WIB.

Partai utama atau main event mempertemukan juara kelas ringan Ilia Topuria melawan juara interim Justin Gaethje dalam duel penyatuan gelar Lightweight Championship. Pertarungan ini menjadi sorotan karena mempertemukan dua petarung dengan kemampuan striking eksplosif dan reputasi sebagai finisher berbahaya. Sementara itu, laga pendamping utama menghadirkan Alex Pereira melawan Ciryl Gane untuk memperebutkan gelar interim kelas berat. Kemenangan akan membuka peluang Pereira mencetak sejarah sebagai juara UFC di tiga divisi berbeda.

Dengan susunan pertandingan bertabur bintang dan lokasi yang ikonik, UFC Freedom Night 250 menjadi salah satu event MMA paling dinantikan sepanjang tahun 2026. Berikut adalah link live streaming pertarungan bela diri di ajang UFC Freedom Night 250 pada Senin, 15 Juni 2026 pukul 07.00 WIB hanya di Vidio.

Bo Nickal vs Kyle Daukaus - pukul 08.50 WIBAlex Pereira vs Ciryl Gane - pukul 11.05 WIBItu dia informasi seputar jadwal dan link live streaming pertarungan bela diri di ajang UFC Freedom Night 250 awal pekan ini. Nonton Segera download aplikasi Vidio di smartphone atau smart TV kamu dan jangan lupa berlangganan paket Vidio untuk menikmati berbagai tayangan premium, mulai dari BRI Super League, Liga Champions, Liga Inggris, hingga original series tanpa iklan.

Topuria vs Gaethje di UFC Freedom 250: Taruhan Sabuk Juara dan Harga Dir





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