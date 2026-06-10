UFC Freedom 250 Terancam Batal Kabulkan Gugatan Warga Virginia

Gugatan mechanism yang diajukan dua warga Virginia terhadap pemerintah AS atas penyelenggaraan UFC Freedom 250 di Gedung Putih menimbulkan keraguan akan kelangsungan acara bersejarah ini.

Event UFC Freedom 250 yang dijadwalkan digelar di kawasan Gedung Putih , Washington DC, sebagai bagian dari perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat, kini dibayangi kontroversi hukum.

Dua warga Virginia telah mengajukan gugatan ke pengadilan federal, menuduh pemerintah Amerika Serikat memberikan izin secara tidak semestinya untuk penyelenggaraan acara tersebut. Mereka juga mempersoalkan pembangunan arena raksasa bertajuk The Claw setinggi 92 kaki di South Lawn tanpa persetujuan Kongres. Penggugat menilai event tersebut berpotensi menjadi sarana keuntungan bisnis bagi kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan Presiden AS, termasuk petinggi UFC dan mitra siaran.

Pemerintah AS, dalam dokumen pengadilan, meminta hakim menolak gugatan dengan argumen para penggugat tidak mengalami kerugian langsung. Nasib UFC Freedom 250 kini berada di tangan pengadilan; jika gugatan dikabulkan, acara bisa dibatalkan hanya beberapa hari sebelum digelar. Meski demikian, Dana White, ketua UFC, menegaskan event akan tetap berjalan tanpa menghiraukan tekanan nonteknis.

UFC Freedom 250Digadang-gadang sebagai salah satu ajang terbesar dalam sejarah MMA, event ini rencananya akan menampilkan pertarungan utama antara Ilia Topuria vs Justin Gaethje serta pertarungan perebutan gelar interim kelas berat antara Alex Pereira vs Ciryl Gane. Selain kontroversi legal, artikel ini juga menyertakan berbagai berita olahraga lain yang tidak terkait secara substantif dengan UFC Freedom 250, seperti harapan KONI Kabupaten Klungkung untuk Pekan Olahraga Pelajar Bali 2026, peran agen voli Korea Chris Kim dalam transfer pemain, drama di turnamen PUBG Mobile Global Open, keberhasilan Satresnarkoba Mojokerto mengungkap peredaran narkoba baru, serta peluncuran laptop ASUS di Medan dan penegasan pemerintah soal harga BBM.

Namun, konten inti yang重点（fokus) adalah Gugatan terhadap UFC Freedom 250 dan implikasi hukumnya





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UFC Freedom 250 Gugatan Hukum Gedung Putih Dana White MMA

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