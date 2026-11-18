UEFA mengumumkan hasil pengelompokan tim untuk undian Piala Eropa U-21 tanggal 26 November. Belanda U-21 masuk Pot 2 bersama Prancis dan Italia.

UEFA secara resmi mengumumkan pengelompokan tim untuk undian putaran final Piala Eropa U-21 yang akan diselenggarakan di Serbia dan Albania musim panas depan. Pengumuman pembagian pot ini menjadi langkah krusial dalam persiapan kompetisi bergengsi tersebut. Undian resmi dijadwalkan berlangsung Kamis, 26 November, di Sava Congress Center, Beograd, ibu kota Serbia.

Pembagian Pot Undian Turnamen

Belanda U-21 ditempatkan di pot 2 berdasarkan koefisien tim nasional U-21. Tim asuhan pelatih Michael Reiziger berada satu pot dengan Prancis, Italia, dan Kroasia U-21. Hal ini memastikan bahwa Belanda U-21 tidak akan menghadapi ketiga tim tersebut di fase grup putaran final.

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Tim-tim terkuat di atas kertas berada di pot 1, yaitu Jerman, Inggris, Spanyol, dan Portugal. Pot 3 diisi oleh Finlandia, Yunani, Norwegia, dan Polandia. Sementara itu, Albania, Belgia, Serbia, dan Ceko menempati pot 4. Pembagian ini menentukan dinamika grup masing-masing tim dalam kompetisi mendatang.

Jadwal dan Mekanisme Lolos

Turnamen dimulai pada 16 Juni dan berlangsung hingga 3 Juli. Juara dan runner-up setiap grup lolos ke perempat-final. Selain gelar juara Piala Eropa, tiga tiket ke Olimpiade Los Angeles 2028 juga diperebutkan. Karena itu, peserta laga perebutan tempat ketiga pun masih memiliki banyak hal untuk diperjuangkan.

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Posisi Belanda dan Target Reiziger

Reiziger dan para pemainnya kemungkinan berharap terhindar dari Norwegia yang berada di pot 3. Tim asal Skandinavia itu finis jauh di atas Belanda dalam grup kualifikasi. Hal ini membuat tim Reiziger harus berjuang melalui babak play-off untuk lolos ke putaran final di Eropa Timur.

Konteks Persaingan Inggris

Inggris menjuarai dua Piala Eropa terakhir, pada 2025 dan 2023. Kemenangan beruntun tersebut menempatkan Inggris sebagai lawan yang sangat menakutkan bagi semua peserta. Mereka diharapkan menjadi salah satu kontestan utama untuk merebut gelar juara sekaligus mengamankan tiket Olimpiade.