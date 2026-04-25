UEFA memberikan sanksi kepada pemain Benfica, Gianluca Prestianni, setelah investigasi terkait tindakan diskriminatif terhadap Vinicius Junior dalam pertandingan Liga Champions. Sanksi tersebut terkait ujaran diskriminatif mengenai orientasi seksual.

Pemain sayap Benfica , Gianluca Prestianni , telah menerima sanksi resmi dari UEFA menyusul insiden yang terjadi dalam pertandingan play-off Liga Champions 2025-2026 melawan Real Madrid . Sanksi ini dijatuhkan setelah UEFA menyelesaikan investigasi menyeluruh terkait dugaan tindakan diskriminatif yang ditujukan kepada pemain Real Madrid , Vinicius Junior .

Investigasi tersebut mengungkap bahwa Prestianni melakukan ujaran diskriminatif yang berkaitan dengan orientasi seksual Vinicius Junior, bukan rasisme seperti yang awalnya dilaporkan. Insiden ini terjadi pada leg pertama pertandingan play-off yang berlangsung di Estadio da Luz, Lisbon, pada 17 Februari 2026, di mana Prestianni terlihat menutup mulutnya saat berdebat dengan Vinicius Junior yang mengeluhkan dugaan penghinaan. UEFA telah mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan sanksi ini, termasuk pertandingan yang telah terlewatkan oleh Prestianni.

Ia sebelumnya sudah absen dalam leg kedua play-off yang dimainkan pada Februari lalu. Sanksi tambahan dari UEFA akan semakin memperpanjang masa absennya dari lapangan hijau, yang tentu saja menjadi pukulan berat bagi Benfica. Prestianni merupakan pemain kunci dalam skuat asuhan Jose Mourinho, dan kontribusinya sangat vital bagi performa tim. Benfica saat ini tengah berjuang di papan atas klasemen Liga Portugal, menempati posisi kedua dan mengejar ketertinggalan dari FC Porto.

Absennya Prestianni dalam beberapa pertandingan mendatang berpotensi memengaruhi kekuatan tim, terutama saat kompetisi memasuki fase krusial di akhir musim. Mourinho, yang dikenal dengan taktiknya yang cerdas dan kemampuannya dalam memaksimalkan potensi pemain, akan menghadapi tantangan dalam mencari pengganti yang sepadan untuk Prestianni. Kehilangan pemain kunci seperti Prestianni dapat mengganggu keseimbangan tim dan mengurangi opsi taktis yang tersedia bagi pelatih. Insiden ini menyoroti kembali pentingnya memerangi segala bentuk diskriminasi dalam sepak bola.

UEFA telah berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas terhadap pemain atau klub yang terlibat dalam perilaku diskriminatif. Sanksi yang dijatuhkan kepada Prestianni merupakan pesan yang jelas bahwa UEFA tidak akan mentolerir tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun. Selain itu, insiden ini juga memicu diskusi lebih luas tentang perlunya edukasi dan kesadaran yang lebih tinggi tentang isu-isu diskriminasi di kalangan pemain, pelatih, dan penggemar sepak bola.

Vinicius Junior sendiri telah menjadi korban rasisme dan diskriminasi dalam beberapa kesempatan sebelumnya, dan ia telah secara terbuka menyuarakan keprihatinannya tentang masalah ini. Setelah insiden tersebut, Vinicius Junior terlihat berbicara dengan pelatih kepala SL Benfica, Jose Mourinho, untuk menyampaikan keluhannya. Dukungan dari Mourinho dan komitmen Benfica untuk mengatasi masalah ini merupakan langkah positif dalam menciptakan lingkungan sepak bola yang lebih inklusif dan toleran.

Komitmen Kompas.com untuk menyajikan fakta yang jernih, terpercaya, dan berimbang juga menjadi bagian penting dalam memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab kepada publik. Selain berita ini, Kompas.com juga meliput berbagai isu penting lainnya, seperti serangan Israel ke Praka Rico dan rekan-rekannya yang dianggap sebagai kejahatan perang, serta perkembangan terkini dalam dunia politik dan olahraga





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gianluca Prestianni Vinicius Junior UEFA Liga Champions Diskriminasi Benfica Real Madrid Jose Mourinho

United States Latest News, United States Headlines

