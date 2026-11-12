UEFA Hukum Roma: Denda Dan Pembatasan Tiket Setelah Kerusuhan Fans

UEFA menjatuhkan sanksi terhadap AS Roma akibat kerusuhan penggemar setelah pertandingan Liga Champions dengan Manchester United, termasuk denda 20.000 euro dan ancaman pembatasan tiket.

Badan sepak bola Eropa, UEFA, resmi menjatuhkan sanksi disiplin terhadap klub Italia, AS Roma. Sanksi ini diberikan menyusul insiden kerusuhan yang melibatkan para pendukung tim saat menjalani laga tandang di Inggris baru-baru ini. Keputusan ini diambil untuk menindaklanjuti pelanggaran keamanan yang terjadi selama kompetisi tingkat tertinggi Eropa.

Mekanisme Sanksi Dan Denda Euro

UEFA menjatuhkan denda administratif sebesar 20.000 euro kepada AS Roma. Besaran denda ini ditetapkan setelah badan disiplin UEFA melakukan investigasi terhadap perilaku suporter yang berkonflik dengan aparat kepolisian. Konflik tersebut terjadi seusai pertandingan Liga Champions antara AS Roma dan Manchester United yang digelar pada 3 November lalu.

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Selain denda finansial, UEFA juga memberlakukan sanksi berupa pembatasan perjalanan dan alokasi tiket. Badan tersebut memerintahkan penurunan kuota tiket untuk suporter tamu dari 5 persen menjadi hanya 2,5 persen dari total kapasitas. Namun, pelaksanaan sanksi pengurangan kuota ini ditangguhkan selama masa percobaan dua tahun. Jika insiden serupa tidak terulang, sanksi ini tidak akan berlaku efektif.

Posisi Pihak Terkait Dan Ketegangan Suporter

Keputusan hukuman ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai keamanan pada laga berikutnya AS Roma. Pertandingan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain yang dijadwalkan pada 25 November secara resmi ditetapkan sebagai pertandingan berisiko tinggi oleh otoritas Prancis. Ketegangan ini diperburuk oleh hubungan rumit antar kelompok ultras Eropa di berbagai negara.

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Para ahli keamanan mengkhawatirkan potensi kericuhan di sekitar lapangan Parc des Princes. Kelompok suporter Paris Saint-Germain yang paling vokal memiliki ikatan persaudaraan erat dengan suporter AS Napoli. Hal ini menciptakan dinamika khusus karena suporter Napoli sejak lama menjadi rival kuat suporter AS Roma. Persaingan historis ini berpotensi memicu ketegangan baru di luar lapangan.

Dampak Nyata Dan Langkah Keamanan

Otoritas Prancis menerapkan kewaspadaan ekstra mengingat sejarah kerusuhan saat kunjungan AS Roma sebelumnya. Pada pertandingan Liga Europa melawan Nice, 13 suporter Roma ditangkap karena terlibat bentrokan kekerasan. Pengalaman pahit tersebut menjadi dasar bagi penegak hukum untuk mengambil langkah tegas menjelang pertandingan melawan Paris Saint-Germain.

Sebagai langkah awal pengamanan, alokasi tiket untuk suporter AS Roma telah dikurangi secara signifikan. Jumlah tiket yang semula sebesar 2.376 buah sekarang hanya tersisa 1.500 tiket. Media Italia, La Gazzetta dello Sport, melaporkan bahwa otoritas Prancis mungkin akan mengambil tindakan lebih keras. Jika risiko keamanan meningkat, seluruh tribun suporter tamu bisa ditutup total di Parc des Princes.

Performa AS Roma Dan Jadwal Sisa

Sampai saat ini, AS Roma berhasil mengumpulkan empat poin dari empat pertandingan Liga Champions. Posisi tim ini menempati peringkat ke-20 dalam klasemen fase liga. Perjalanan mereka dimulai dengan hasil imbang 1-1 melawan Fenerbahce, diikuti kekalahan tipis 4-3 dari Real Madrid.

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AS Roma meraih kemenangan pertama dengan mengalahkan Slovan Bratislava 4-0. Namun, harapan mereka kandas setelah kalah 3-2 dari Manchester United. Pertandingan kembali 3-2 ini menjadi pemicu utama kerusuhan yang melanda sanksi UEFA. Tim Italia masih memiliki empat laga sisa di fase liga untuk memperbaiki posisi.

Jadwal pertandingan lanjutan AS Roma akan dimulai dengan pertemuan melawan Paris Saint-Germain pada 25 November. Setelah itu, mereka akan bertandang ke markas Sporting CP pada 8 Desember. Kiprah AS Roma berlanjut di bulan Januari dengan laga melawan AEK Athens pada 19 Januari. Pertemuan terakhir di fase liga adalah melawan Lille pada 27 Januari.