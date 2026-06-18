UE Akan Bahas Pencabutan Sanksi Nuklir Iran Jika Kesepakatan Tercapai

Uni Eropa menyatakan akan mempertimbangkan pencabutan sanksi terkait program nuklir Iran apabila negosiasi mencapai kesepakatan. Langkah ini menyusul penandatanganan nota kesepahaman antara Iran dan AS yang mengakhiri konflik militer serta membuka jalan bagi perundingan nuklir dalam 60 hari.

Moskow (ANTARA) - Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa , Kaja Kallas, pada Kamis (18/6) menyatakan bahwa Uni Eropa akan membahas kemungkinan pencabutan sanksi terkait program nuklir Iran jika tercapai kesepakatan mengenai isu nuklir Teheran.

Pernyataan ini disampaikan menjelang pertemuan Dewan Eropa di Brussel, yang dihadiri oleh para pemimpin negara anggota Uni Eropa untuk membahas berbagai isu global, termasuk perkembangan terbaru di Timur Tengah.

"Kami memiliki persyaratan yang jelas dan berbagai jenis sanksi terhadap Iran. Untuk sanksi yang berkaitan dengan isu nuklir, tentu hal itu akan bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang ada," ujar Kallas. Latar belakang pernyataan ini adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Iran dan Amerika Serikat pada Kamis dini hari, 18 Juni, secara jarak jauh. MoU tersebut mengatur penghentian konflik militer yang telah berlangsung sejak 28 Februari, yang melibatkan serangan rudal dan drone di kawasan Teluk Persia.

Kesepakatan ini juga menetapkan jadwal bagi Amerika Serikat untuk mencabut blokade laut terhadap Iran, yang sebelumnya diberlakukan sebagai respons terhadap gangguan navigasi di Selat Hormuz. Sebagai imbalan, Iran berkomitmen untuk memulihkan pelayaran melalui Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital bagi sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Selain itu, Iran menegaskan kembali komitmennya untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, sebuah isu yang telah menjadi sumber ketegangan internasional selama bertahun-tahun.

Persoalan program nuklir Iran sendiri akan dibahas melalui perjanjian terpisah, yang dijadwalkan akan dirundingkan dalam 60 hari ke depan. Bagi Teheran, hasil yang diharapkan dari proses negosiasi tersebut adalah pencabutan sanksi yang selama ini diberlakukan terhadap Iran, baik sanksi unilateral AS maupun sanksi multilateral PBB. Sanksi tersebut telah membebani perekonomian Iran, termasuk sektor minyak dan perbankan. Uni Eropa, yang merupakan salah satu pihak dalam Perjanjian Nuklir Iran 2015 (JCPOA), memainkan peran penting dalam mengawasi kepatuhan Iran dan mendorong diplomasi.

Namun, setelah AS keluar dari JCPOA pada 2018 dan kembali memberlakukan sanksi, Iran mulai melanggar batasan pengayaan uranium. Kini, dengan adanya MoU dan komitmen baru, terdapat harapan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir yang lebih komprehensif. Kallas menekankan bahwa setiap keputusan pencabutan sanksi akan didasarkan pada verifikasi independen terhadap tindakan Iran. Pertemuan Dewan Eropa juga diharapkan membahas mekanisme pemantauan dan dukungan terhadap proses negosiasi nuklir.

Sementara itu, pengamat internasional menyambut baik langkah ini sebagai peluang untuk mengurangi ketegangan di Timur Tengah, meskipun masih ada skeptisisme mengingat sejarah kegagalan diplomasi sebelumnya. ANTARA mengingatkan bahwa konten berita ini tidak boleh diambil, di-crawl, atau diindeks secara otomatis untuk kecerdasan buatan tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA





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