Udinese vs Como: Pertandingan Berakhir Imbang Tanpa Gol, Como Akhiri Tren Kemenangan

Pertandingan sengit antara Udinese dan Como berakhir dengan skor kacamata. Udinese berjuang keras menembus pertahanan Como, namun gagal mencetak gol. Hasil imbang ini mengakhiri tren kemenangan Como di lima laga sebelumnya. Sorotan juga diberikan kepada Como karena peran mereka di balik kegagalan Italia ke Piala Dunia 2026. Cesc Fabregas dan kiper Jean Butez menjadi sorotan utama dalam pertandingan tersebut.

Kedua tim bertukar serangan sengit sepanjang pertandingan, namun hingga peluit akhir berbunyi, skor tetap kacamata, tanpa satu gol pun tercipta. Pertandingan ini memperlihatkan intensitas tinggi, dengan kedua kubu saling berusaha keras untuk mendobrak pertahanan lawan. Udinese , yang bermain sebagai tim tamu, mencoba mengambil inisiatif serangan sejak awal, namun harus menghadapi tembok kokoh yang dibangun oleh Como .

Sebaliknya, Como juga menunjukkan determinasi tinggi, beberapa kali mengancam gawang Udinese dengan serangan balik cepat. Pertandingan ini menjadi ujian mental dan fisik bagi kedua tim, dengan strategi bertahan yang solid menjadi kunci untuk meraih poin. Meskipun demikian, hasil imbang ini memberikan pelajaran berharga bagi kedua tim, tentang pentingnya efisiensi dalam memanfaatkan peluang dan kekompakan dalam menjaga lini pertahanan.\Bagi Udinese, tambahan satu poin tidak banyak mengubah posisi mereka di klasemen sementara, tetap berada di peringkat ke-11. Meski demikian, mereka menunjukkan peningkatan performa dibandingkan beberapa pertandingan sebelumnya. Mereka bertekad untuk terus memperbaiki posisi di klasemen. Sementara itu, bagi Como, hasil imbang ini mengakhiri tren kemenangan mereka yang gemilang di lima laga sebelumnya, termasuk kemenangan mengesankan atas Juventus dan AS Roma. Como, yang dikenal sebagai tim yang sedang naik daun, tetap menunjukkan kualitas permainan yang membanggakan. Penampilan mereka di musim ini telah menarik perhatian banyak penggemar sepak bola. Mereka harus menerima kenyataan bahwa catatan kemenangan mereka harus terhenti. Sorotan juga datang kepada Como karena ikut menjadi sorotan di balik kegagalan Italia ke Piala Dunia 2026. Jean Butez, kiper andalan Como, kembali menunjukkan ketangguhannya dengan melakukan penyelamatan gemilang pada menit ke-44, menahan bola hasil sepakan melengkung Hassane Kamara. Pertandingan ini juga diwarnai dengan ekspresi Cesc Fabregas, pelatih Como, yang tampak penuh emosi selama pertandingan Serie A Liga Italia.\Babak kedua dimulai dengan Udinese yang tampil lebih agresif. Jakub Puotrowski melepaskan dua tembakan beruntun yang masih bisa diblok oleh pertahanan Como. Meskipun demikian, Como juga terus memberikan perlawanan sengit, menunjukkan semangat juang yang tinggi. Lesatan Como dari Serie D, menurut Fabregas, memang sulit untuk tidak jatuh cinta.





Gladbach vs Heidenheim: Pertandingan Sengit Berakhir ImbangPertandingan antara Gladbach dan Heidenheim berlangsung sengit dengan skor akhir imbang. Gladbach unggul lebih dulu namun Heidenheim mampu membalas. Pertandingan diwarnai dengan gol dari Wael Mohya dan Franck Honorat dari Gladbach serta Patrick Mainka dan Marnon-Thomas Busch dari Heidenheim.

Read more »

Arbeloa menyamai rekor negatif Alonso meski dengan jumlah pertandingan yang lebih sedikitReal Madrid menelan kekalahan kesepuluhnya musim ini di berbagai kompetisi, setelah hari Sabtu ini mereka kalah 2-1 di kandang Mallorca, dalam pertandingan pekan ke-30 La Liga.

Read more »

Rizky Ridho Ungkap Cara Persija Jaga Asa Juara di 9 Pertandingan TerakhirPasukan Ibukota kini duduk di posisi ketiga dengan mengemas 52 poin dan tertinggal delapan angka dari Persib Bandung di puncak.

Read more »

Udinese Vs Como, Fabregas Beri Peringatan untuk Nico Paz dkkCesc Fabregas menilai laga Como kontra Udinese hari ini, Senin (6/4/2026), kemungkinan tidak akan berjalan mudah.

Read more »

Link Live Streaming Udinese Vs Como di Liga Italia 2025-2026Como 1907 menargetkan tiga poin untuk mengamankan posisi mereka di zona Liga Champions pada pekan ke-31 Liga Italia.

Read more »

Hasil Udinese Vs Como 0-0: Pasukan Fabregas Amankan Satu PoinSkor imbang 0-0 menjadi hasil akhir pada laga Udinese vs Como pada pekan ke-31 Serie A Liga Italia 2025-2026.

Read more »