Ucok Baba memamerkan kebanggaannya saat anak pertama, Septi Aulia Batubara, resmi meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di usianya yang ke-25. Selengkapnya

Septi Aulia Batubara, anak pertama pasangan komedian Ucok Baba dan Rina Angelina, resmi menyandang gelar Sarjana Ilmu Komunikasi ( S.I.Kom). Pencapaian akademis ini menjadi momen kebanggaan bagi sang ayah yang menyatakan dukungan penuh melalui media sosial.

Proses Kelulusan dan Dukungan Ucok Baba

Ucok Baba secara langsung menyampaikan ucapan selamat dan doa terbaik kepada putrinya melalui unggahan di platform Instagram. Dalam pesan yang dibagikannya, komedian tersebut mengungkapkan rasa bangga yang mendalam atas hasil jerih payah Septi selama menempuh pendidikan tinggi. Ia berharap agar putrinya terus mengejar semua impian dan cita-cita yang telah direncanakan untuk masa depan.

Also read Chery Q Hadir dengan Dua Konsep Modifikasi di GAW 2026, Aksesori Resmi Mulai Dipesan

Pesan tertulis dari Ucok Baba menyebutkan dengan jelas, Selamat dan sukses buat anakku Septy Auliah S.I.Kom. Sukses terus ya, Nak, untuk menggapai semua impianmu. Kejar semua cita-citamu, love you. Ungkapan ini menunjukkan bahwa keluarga besar Baba sangat menghargai usaha yang dilakukan Septi.

Septi Aulia Batubara yang kini berusia 25 tahun dikenal sebagai sosok yang jauh dari hiruk-pikuk dunia hiburan. Berbeda dengan sang ayah yang telah lama berkarier di industri hiburan Tanah Air, Septi lebih dikenal publik melalui kehidupan keluarganya. Namun, momen kelulusan ini berhasil menarik perhatian banyak warganet yang melihat pencapaian akademiknya.

Advertisement

Prospek Karier dalam Ilmu Komunikasi

Gelar S.I.Kom yang diraih Septi menandai selesainya perjalanan panjang dalam menempuh pendidikan tinggi. Bidang Ilmu Komunikasi memiliki cakupan yang sangat luas dan beragam. Cakupan tersebut mencakup komunikasi interpersonal, media, hubungan masyarakat, hingga penyampaian informasi kepada publik secara luas.

Pendidikan yang telah ditempuh memberikan bekal pengetahuan yang signifikan bagi Septi. Bekal ini dapat membuka berbagai peluang karier yang luas di masa depan. Septi memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan kemampuan yang telah dipelajari selama di bangku kuliah.

Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, ia memiliki peluang untuk memperluas pengalaman profesional. Gelar tersebut juga menjadi modal penting untuk menghadapi dunia kerja yang kompetitif. Berbagai bidang dalam industri komunikasi dan media menjadi pilihan strategis untuk mengeksplorasi potensi dirinya.

Profil dan Gaya Hidup Septi Aulia

Walaupun tidak terlalu sering muncul di dunia hiburan, sosok Septi mulai dikenal publik melalui unggahan keluarganya. Dari akun Instagram pribadinya yang beralamat di septyyyliaa_, diketahui bahwa ia memiliki paras yang cantik. Ia juga dikenal memiliki hobi traveling yang sering ia bagikan melalui foto-foto liburannya.

Advertisement

Bagi Septi, kelulusan bukanlah akhir dari segala perjalanan, melainkan awal dari babak kehidupan baru. Momen ini merupakan titik tolak untuk memasuki dunia profesional dengan bekal ilmu yang mumpuni. Keluarga berharap pencapaian ini menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar.

Keberhasilan Septi menyelesaikan pendidikan tinggi tentu menjadi momen yang sangat membanggakan bagi seluruh keluarga. Gelar yang diperolehnya merupakan hasil dari dedikasi dan usaha yang luar biasa selama masa perkuliahan. Hal ini menunjukkan bahwa di balik ketenaran sang ayah, terdapat prestasi akademis yang patut diapresiasi.