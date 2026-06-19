Ucapan Terima Kasih untuk Wali Kelas Jadi Sorotan saat Pembagian Rapor di Tangerang

SD Negeri Tanah Tinggi 1 di Kota Tangerang mengadakan pembagian rapor dengan sistem bergiliran untuk menghindari kerumunan di tengah pandemi. Saat acara, ucapan terima kasih dari orang tua murid menjadi sorotan, mengekspresikan rasa syukur atas dedikasi wali kelas dalam mendidik serta membimbing siswa selama setahun.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, SD Negeri Tanah Tinggi 1 Kota Tangerang menerapkan sistem pembagian rapor secara bergiliran per kelas pada Jumat, 3 Juli 2020. Pendekatan ini diambil untuk menghindari kerumunan dan menjaga protokol kesehatan.

Saat acara berlangsung, terlihat berbagai contoh ucapan terima kasih yang disiapkan oleh orang tua murid untuk wali kelas. Ucapan-ucapan tersebut mencerminkan rasa syukur, penghormatan, dan harapan mereka terhadap dedikasi guru dalam mendidik serta membimbing siswa selama satu tahun ajaran. Momen penutupan semester 2 tahun ajaran 2025/2026 yang diperkirakan berlangsung antara 19 hingga 26 Juni 2026, juga menjadi kesempatan untuk merenungkan perjalanan belajar, pengalaman bersama, serta kontribusi para pendidik.

Perpisahan sekolah yang terjadi tidak hanya sebagai acara seremonial, tetapi juga sebagai penanda transisi bagi siswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikannya. Wali kelas memiliki peran strategis sebagai penghubung antara sekolah dengan orang tua sekaligus sebagai pendidik yang memberikan bimbingan secara personal. Di luar tugas administrasi, wali class berperan sebagai sosok yang mencarikan solusi bagi siswa menghadapi tantangan akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu,UCAPAN terima kasih yang tulus dari orang tua menjadi bentuk pengakuan atas pengorbanan, kesabaran, dan ketulusan guru tersebut.

Beberapa contoh ucapan yang tertulis mengharapkan agar dedikasi wali kelas menjadi amal jariyah, membawa keberkahan, serta dipertimbangkan di sisi Allah SWT. Orang tua juga berharap agar wali kelas selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam menjalankan tugas mulianya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara sekolah dan keluarga sangat terjalin dan saling dihargai. Ucapan terima kasih tersebut pada dasarnya adalah alat komunikasi emosional yang nelloopi rasa syukur, penghargaan, dan penghormatan dalam bentuk kata-kata sederhana namun berlapis makna.

Tidak sedikit wali kelas yang dianggap sebagai orang tua kedua, yang tidak hanya mengajarkan ilmu pelajaran tetapi juga menanamkan valeur-nilai moral, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Di sisi lain, bagi sekolah dan guru, ucapan semacam ini menjadi motivasi awal untuk terus berdedikasi. Era digital pun memungkinkan variasi Media suka carta ucapan yang dibagikan secara elektronik, namun esensinya tetap sama: mengakui jasa dan kontribusi guru.

Pemberian penghargaan seperti ini juga menjadi indikator quod hubungan sekolah-orang tua tetap harmonis dan mendukung keberhasilan proses belajar-mengajar. Sebagai penutup, acara pembagian rapor yang sederhana ini menampilkan dimensi emosional yang kuat antara pihak sekolah, guru, dan orang tua. Meski Occur pada masa pandemi dengan keterbatasan, nilai-nilai kasih sayang, rasa syukur, dan saling menghargai tetap terjaga. Ucapan terima kasih yang meriah dan dari hati hati menjadi bukti konkret bahwa pengabdian guru tidak pernah sia-sia dan selalu dikenang sepanjang masa.

Pihak sekolah diharapkan dapat mempertahankan tradisi appreciate ini kemasa depan sebagai bentuk apresiasi kepada guru-guru yang telah menjadiFoundation pendidikan anak-anak





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Ucapan Terima Kasih Wali Kelas Pembagian Rapor Covid-19 SDN Tanah Tinggi Tangerang Apresiasi Guru Wali Kelas Sebagai Orang Tua Kedua

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