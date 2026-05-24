Berikut ini adalah contoh 70 ucapan Idul Adha untuk orang tua yang menyentuh hati, merangkum berbagai sumber.

menjadi bagian penting yang menunjukkan rasa syukur, mempererat tali silaturahmi, dan memohon maaf kepada sosok yang paling berjasa dalam hidup kita. Merujuk kalender Hijriah Indonesia 2026 terbitan Kementerian Agama , Idul Adha 1447 H jatuh pada 27 Mei 2026.

Hasil sidang isbat memperkuat hal tersebut. Menyampaikan ucapan Idul Adha kepada ayah dan ibu sering kali terasa sulit karena besarnya emosi dan rasa hormat yang ingin kita tuangkan dalam kata-kata. Sebuah pesan yang disusun dengan tulus dapat menjadi bentuk pengurbanan ego dari seorang anak yang bersimpuh mengharapkan rida orang tuanya. Bagi Anda yang sedang mencari inspirasi, berikut ini adalah contoh 70 ucapan Idul Adha untuk orang tua yang menyentuh hati, merangkum berbagai sumber.

Segmen ini cocok digunakan untuk mengungkapkan penyesalan atas khilaf dan memohon keikhlasan orang tua di hari raya. Selamat Hari Raya Idul Adha, Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala tutur kata dan tingkah laku ananda yang mungkin pernah menorehkan luka di hati kalian. Di hari yang suci ini, ananda bersimpuh memohon ampunan dari Ayah dan Bunda.

Semoga pintu maaf selalu terbuka untuk segala khilaf yang berlalu. Selamat Idul Adha. Tiada kata yang mampu membalas kebaikan Bapak/Ibu, hanya permohonan maaf yang tulus dari lubuk hati terdalam yang bisa ananda berikan. Ayah, Ibu, di momen Idul Adha ini ananda memohon rida dan maaf atas setiap salah.

Semoga Allah mengampuni dan merahmati kita semua. Berkurban mengajarkan keikhlasan tiada batas. Semoga Ayah dan Ibu senantiasa ikhlas memaafkan segala kesalahan ananda selama ini. Selamat Idul Adha.

Suara takbir berkumandang, hati teringat akan dosa kepada orang tua. Maafkan anakmu ini, Ayah, Bunda. Selamat Hari Raya Kurban. Selamat Idul Adha.

Semoga Allah menghapus dosa-dosa kita dan menyatukan hati kita dalam kasih sayang yang tiada batas. Maafkan ananda, Ibu, Bapak. Di hari yang penuh berkah ini, ananda memohon setetes air maaf dari telaga kasih sayang Ayah dan Ibu yang tak pernah kering. Idul Adha adalah momen kembali suci.

Maafkan segala ego dan kekeraskepalaan ananda yang kerap menguji kesabaran Bapak dan Ibu. Tidak ada harta yang berharga selain rida orang tua. Di hari raya kurban ini, ananda memohon rida dan keikhlasan Ayah/Bunda memaafkan ananda. Selamat merayakan Idul Adha.

Biarlah daging kurban menjadi sedekah, dan biarlah permohonan maaf ini menjadi pembersih jiwa di antara kita. Ayah, Ibu, maafkan ananda yang sering kali lalai membalas cinta kalian. Selamat menyambut hari raya Idul Adha dengan penuh kedamaian. Dalam setiap sujud, ananda memohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada Ayah Ibu.

Selamat Hari Raya Idul Adha. Menjelang hari raya berkurban, ananda ingin mengurbankan segala keangkuhan dan bersimpuh memohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Selamat Idul Adha. Semoga keikhlasan Nabi Ibrahim menebal di hati kita untuk saling memaafkan, terkhusus keikhlasan hati Ayah Bunda untuk anakmu ini.

Pesan-pesan ini menitikberatkan pada harapan dan doa untuk kesejahteraan serta kesehatan fisik maupun batin kedua orang tua. Ya Allah, di hari raya kurban ini, sehatkanlah selalu Ayah dan Ibuku. Berkahilah sisa umur mereka dengan kebaikan. Selamat Idul Adha.

Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga setiap tetes darah hewan kurban menjadi pelindung bagi Ayah dan Bunda dari segala bala dan musibah. Ayah, Bunda, tidak ada doa yang paling sering ananda panjatkan selain doa untuk kesehatan dan ketenangan kalian. Selamat Idul Adha.

Di hari raya yang mulia ini, semoga Allah SWT memanjangkan umur Bapak dan Ibu dalam ketaatan, kesehatan, dan kebahagiaan. Selamat Idul Adha untuk orang tuaku tersayang. Semoga keberkahan hari raya ini menyertai setiap langkah dan napas Ayah dan Ibu. Ya Tuhanku, bahagiakanlah kedua orang tuaku sebagaimana mereka membahagiakanku sedari kecil.

Selamat menyambut Idul Adha, Bapak Ibu. Selamat Hari Raya Kurban. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan paripurna dan raga yang kuat untuk Ayah dan Bunda. Di momen Idul Adha ini, ananda memohon kepada Sang Pencipta agar senantiasa merengkuh Bapak dan Ibu dalam curahan rahmat-Nya.

Selamat menyambut Idul Adha. Semoga cahaya hidayah dan kesehatan senantiasa menerangi hari-hari masa tua Ayah dan Ibu. Takbir bergema mengagungkan kebesaran-Nya. Semoga kebesaran Allah selalu menjaga Ayah dan Ibu dari segala sakit dan duka.

Selamat Hari Raya Idul Adha, surgaku. Semoga setiap amal ibadah dan peluh Bapak Ibu dibalas dengan nikmat sehat jasmani dan rohani. Ya Rabb, jadikanlah kedua orang tuaku hamba kesayangan-Mu yang sehat dan sejahtera. Selamat Idul Adha, terima kasih atas segalanya.

Di hari kurban ini, semoga Allah menjauhkan Ayah dan Ibu dari segala penyakit dan mendekatkan kalian pada kemuliaan hidup. Selamat Idul Adha. Semoga rezeki yang halal, barokah, dan ketenangan jiwa selalu mengalir untuk Bapak dan Ibu. Wahai Ayah dan Ibu, selamat Hari Raya Idul Adh





