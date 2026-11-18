Komisi XI DPR menyiapkan RUU untuk mengukuhkan perubahan status LKPP menjadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah demi sentralisasi pengadaan nasional.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang dalam tahap penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik untuk merespons perubahan status Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP). Perubahan institusi ini tertuang dalam Keputusan Presiden yang telah resmi diterbitkan dan kini membutuhkan landasan hukum yang lebih kuat melalui legislasi tingkat undang-undang.

Misbakhun, selaku anggota Komisi XI, mengonfirmasi bahwa arahan Presiden telah keluar secara langsung melalui Keppres yang memerintahkan transformasi LKPP menjadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Langkah hukum lanjutan ini sedang dipersiapkan sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2027 yang dibahas dalam rapat konsultasi Badan Legislasi DPR pada Selasa, 17 November 2026.

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Transisi Status LKPP dan Landasan Hukum

Keberadaan LKPP yang kini beralih fungsi menjadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memerlukan pengaturan teknis yang komprehensif dalam bentuk undang-undang baru. Proses transisi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menandai pergeseran paradigma dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah pusat. Rancangan undang-undang ini akan menjadi payung hukum utama yang mengatur seluruh mekanisme pengadaan pasca-transformasi kelembagaan.

Keputusan Presiden yang telah berlaku menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat bertekad memperkuat peran badan pengadaan di tingkat nasional. Penyusunan RUU ini dianggap mendesak untuk memastikan bahwa perubahan struktur badan tidak menimbulkan kekosongan regulasi atau ketidakpastian hukum bagi para penyedia barang dan jasa serta pengguna anggaran negara.

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Pusatkan Pengadaan Barang dan Jasa

Arahan Presiden kepada Kepala LKPP menginstruksikan agar pengadaan barang dan jasa pada poin-poin dan porsi tertentu dipusatkan di satu entitas. Selama ini, seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia melaksanakan pengadaan secara mandiri atau sendiri-sendiri. Pendekatan yang terdesentralisasi ini telah lama menjadi perhatian karena dinilai kurang efisien dalam beberapa aspek operasional.

Sekretaris Komisi XI DPR, Misbakhun, menegaskan bahwa pemusatan ini bukan sekadar perubahan nama, melainkan integrasi kewenangan yang selama ini tersebar. Kebijakan sentralisasi ini dirancang untuk menyatukan otoritas pengadaan yang sebelumnya dimiliki oleh berbagai kementerian dan lembaga menjadi lebih terpadu. Integrasi tersebut wajib dituangkan dalam level undang-undang agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh instansi pemerintah.

Fragmenasi Hukum dan Kendala Ekosistem

Komisi XI DPR telah menugaskan Badan Keahlian Dewan atau BKD untuk menyusun naskah akademik bagi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Langkah penyusunan naskah akademik ini telah didahului oleh audiensi formal dengan pihak LKPP pada 29 Oktober 2026. Pertemuan tersebut bertujuan mengidentifikasi akar masalah yang menghambat efektivitas sistem pengadaan nasional selama ini.

Beberapa isu krusial yang berhasil diidentifikasi mencakup fragmentasi pengadaan yang masih terjadi di lapangan. Selain itu, sistem saat ini masih sangat bergantung pada rantai pasok yang rentan dan belum memiliki payung hukum yang memadai untuk menangani kompleksitas transaksi. Penyelesaian sengketa dalam pengadaan juga dinilai belum optimal dan agenda sosial, politik, serta lingkungan belum menjadi prioritas utama dalam regulasi yang ada.

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Komitmen UMKM dan Transformasi Digital

Rancangan undang-undang yang sedang disusun oleh Komisi XI DPR memiliki pokok-pokok pengaturan yang mencakup berbagai aspek strategis. Integrasi pasar pengadaan menjadi salah satu poin penting untuk menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan transparan bagi seluruh pelaku usaha. Pengguna produk dalam negeri atau penekanan pada tingkat komponen dalam negeri atau TKDN juga akan diintegrasikan secara lebih tegas.

Penguatan keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM serta koperasi menjadi agenda utama dalam RUU ini. Selain itu, transformasi digital dan perbaikan sistem penyelesaian sengketa juga menjadi fokus utama. Struktur kelembagaan baru pun akan diatur secara jelas untuk memastikan Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dapat menjalankan mandatnya secara optimal sesuai dengan arahan Presiden dan kebutuhan negara.