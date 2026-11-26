Dubes UAE Abdulla Salem AlDhaheri menegaskan komitmen mempererat hubungan diplomatik dan ekonomi bersama Indonesia, dengan nilai perdagangan nonmigas mencapai 6 miliar dolar AS pada 2025.

Jakarta, Kamis malam (26/11/2026) - Duta Besar Uni Emirat Arab (UAE) untuk Indonesia dan Timor-Leste Abdulla Salem AlDhaheri secara resmi menyampaikan sambutan pada acara peringatan Hari Nasional UAE ke-55 yang digelar di Jakarta. Dalam pidatonya, Dubes Abdulla menegaskan tekad kuat negaranya untuk terus memperkuat hubungan persahabatan serta kemitraan strategis dengan Indonesia. Komitmen ini diikrarkan bertepatan dengan momentum penting, yaitu peringatan lima puluh tahun hubungan diplomatik antara kedua negara yang telah berdiri sejak tahun 1976.

Lonjakan Perdagangan Nonmigas Lewat Batas 6 Miliar Dolar

Dubes Abdulla menjelaskan bahwa pencapaian ekonomi bilateral antara Indonesia dan Uni Emirat Arab telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam sambutannya, volume perdagangan bilateral nonmigas antara kedua negara berhasil melampaui angka enam miliar dolar AS pada tahun 2025. Nilai perdagangan ini setara dengan sekitar Rp109 triliun, mencerminkan intensitas interaksi ekonomi yang tinggi antara Jakarta dan Abu Dhabi.

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Selain perdagangan, arus investasi juga menjadi pilar utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam kemitraan ini. Duta Besar Abdulla menyoroti bahwa total investasi Uni Emirat Arab di Indonesia telah menyentuh angka lebih dari 14 miliar dolar AS, atau sekitar Rp257 triliun. Dari total akumulasi investasi tersebut, realisasi investasi fisik atau penanaman modal yang telah berjalan tercatat lebih dari empat miliar dolar AS, atau setara dengan Rp73 triliun, yang menandakan kepercayaan investor UAE yang tinggi terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Peran Krusial Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif

Kebijakan perdagangan yang diterapkan secara resmi pada September 2023 menjadi pemicu utama peningkatan efisiensi dan volume transaksi ekonomi antara kedua negara. Duta Besar Abdulla menekankan bahwa pemberlakuan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) telah berhasil membuka peluang yang jauh lebih luas bagi sektor perdagangan dan investasi. Regulasi ini berfungsi sebagai kerangka hukum yang mempermudah aliran barang, jasa, dan modal, sehingga mengurangi hambatan non-tarif yang selama ini menghambat potensi kerjasama ekonomi maksimal.

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Proyek Strategis Energi, Infrastruktur, dan Pertahanan

Ekspansi investasi Uni Emirat Arab di Indonesia tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, tetapi merambah ke proyek-proyek infrastruktur strategis nasional. Salah satu inisiatif terbesar yang menjadi sorotan adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cirata yang diampu oleh Masdar. Proyek energi terbarukan ini merupakan contoh konkret upaya UAE dalam mendukung transisi energi hijau di Indonesia, seiring dengan komitmen global untuk mengurangi emisi karbon.

Dalam sektor energi fosil, Mubadala Energy melakukan investasi signifikan di ladang gas yang berlokasi di kawasan Andaman. Selain energi, keikutsertaan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) terlihat jelas dalam pembiayaan pembangunan sektor jalan tol, sementara DP World berperan aktif dalam pengembangan fasilitas logistik melalui proyek pelabuhan di Pelabuhan Belawan, Medan. Langkah-langkah konkret ini menunjukkan diversifikasi interes ekonomi UAE yang selaras dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur Indonesia.

Dampak Nyata Bagi Kesejahteraan Rakyat Kedua Bangsa

Menurut Duta Besar Abdulla, keberhasilan kemitraan bilateral ini tidak boleh diukur semata-mata dari besaran angka perdagangan dan nilai investasi triliunan dolar. Ia menekankan bahwa parameter utama keberhasilan harus didasarkan pada dampak positif yang dirasakan langsung oleh rakyat kedua negara. Investasi tersebut harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan teknologi lokal, dan memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia maupun warga Uni Emirat Arab.

Ekspansi Kerja Sama ke Bidang Humaniter dan Lingkungan

Komitmen UAE juga terlihat melalui kontribusi besar dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup yang menjadi prioritas utama dalam hubungan diplomatik modern. Di bidang keagamaan dan sosial, Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo hadir sebagai simbol persaudaraan. Sementara itu, Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia menyediakan layanan kesehatan tingkat lanjut bagi masyarakat Indonesia. Di sektor pendidikan, Universitas Mohammed bin Zayed untuk Studi Masa Depan di Yogyakarta menjadi pusat inovasi akademik yang menjembatani sumber daya manusia kedua negara.

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Proyek lingkungan juga menjadi fokus utama melalui inisiatif perlindungan alam dan pengelolaan sampah. Pengembangan Pusat Penelitian Bakau di Bali dan berbagai inisiatif pembersihan sungai serta pantai menunjukkan kepedulian UAE terhadap isu perubahan iklim. Dengan adanya dukungan DAMAC Group di sektor pusat data, pabrik minyak nabati IFFCO di Batam, serta kegiatan Louis Dreyfus Group di Kalimantan dan Lampung, kemitraan ini telah membentuk ekosistem ekonomi yang saling mendukung secara holistik.