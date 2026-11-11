U.S. Soccer Target Utama Pep Guardiola Gantikan Pochettino

Federasi sepak bola Amerika Serikat dikabarkan serius merekrut Pep Guardiola sebagai pengganti Mauricio Pochettino karena kedekatan sang pelatih dengan Manchester United yang mengancam kontraknya hingga 2030.

Federasi Sepak Bola Amerika Serikat atau U.S. Soccer tengah mengarahkan fokus utamanya untuk memikat Pep Guardiola sebagai pelatih baru tim nasional putra. Langkah strategis ini diambil secara mendesak menyusul perkembangan terbaru terkait karier Mauricio Pochettino yang dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan Manchester United. According to reports from The Athletic on Thursday, the name Guardiola has already been discussed internally by the federation. The organization aims to persuade the former Manchester City manager to embrace a new international challenge despite his recent success with the national team.

Mekanisme Pergantian Pelatih Nasional

Kejelasan masa depan Mauricio Pochettino bersama timnas Amerika Serikat tiba-tiba berubah arah setelah Manchester United mendekatinya untuk menggantikan Michael Carrick. Setan Merah dikabarkan tengah merampungkan kontrak dengan Pochettino setelah meraih hanya tiga kemenangan di seluruh kompetisi musim ini. Federasi Amerika Serikat perlu segera menyusun rencana pengganti jika Pochettino memutuskan untuk menangani klub Liga Primer Inggris tersebut.

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Kontrak empat tahun yang baru saja ditandatangani oleh Pochettino pada Agustus lalu sebenarnya menjadikannya pelatih hingga Piala Dunia 2030. Namun, ambisi Manchester United dan posisi Pochettino yang kurang stabil di klub membuat skenario ini menjadi sangat rentan. U.S. Soccer harus bersiap menghadapi kemungkinan kehilangan pelatih yang membawa mereka ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 dalam waktu yang sangat singkat.

Posisi Stakeholder dan Rekrutmen Sebelumnya

Pep Guardiola dinilai sebagai salah satu dari sedikit pelatih yang memiliki potensi nyata untuk meningkatkan kualitas timnas Amerika Serikat secara signifikan. Guardiola pernah mengungkapkan ketertarikannya terhadap potensi sepak bola di negara tersebut karena jumlah penduduk, olahraga, dan berbagai faktor lainnya. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat merupakan tempat yang menarik untuk membangun sebuah proyek jangka panjang dan membawa tim nasional ke level berikutnya.

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Federasi tidak baru dalam mengincar Guardiola karena mereka sebelumnya juga tertarik merekrutnya setelah Piala Dunia 2022. Namun, saat itu Guardiola masih fokus memimpin Manchester City dan menolak untuk beralih ke tim nasional. U.S. Soccer juga sempat mendekati Guardiola kembali setelah Copa America 2024 untuk menggantikan Gregg Berhalter, namun akhirnya memilih Pochettino meski Juergen Klopp juga masuk dalam pertimbangan.

Kedekatan Guardiola dengan Amerika Serikat juga menjadi faktor penting yang memudahkan pendekatan federasi. Sang pelatih pernah tinggal di New York selama satu tahun setelah meninggalkan Barcelona pada 2012. Pengalaman ini memberikan pemahaman budaya yang lebih baik dan membuka peluang negosiasi yang lebih efektif dibandingkan kandidat pelatih lain yang tidak memiliki ikatan pribadi dengan negara tersebut.

Dampak Nyata dan Kendala Rekrutmen

Meski menjadi target utama U.S. Soccer, merekrut Guardiola menghadapi kendala besar terkait motivasi pribadinya. Pelatih berusia 55 tahun itu sebelumnya meninggalkan Manchester City pada akhir musim 2025/2026 karena ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Alasan personal ini juga menjadi alasannya menolak pendekatan timnas Italia pada Juli lalu, yang menunjukkan keseriusannya dalam menolak tawaran internasional.

Pencapaian gemilang Guardiola selama 10 musim menangani City sejak 2016 membuktikan kualitasnya, termasuk enam gelar Liga Inggris, satu Liga Champions, tiga Piala FA, dan lima Carabao Cup. Prestasi tersebut membuat U.S. Soccer yakin ia mampu membawa tim nasional Amerika Serikat ke tingkat kompetisi yang lebih tinggi di turnamen global. Namun, ketidakpastian apakah ia siap mengulang tantangan internasional membuat peluang mendapatkan tanda tangan Guardiola masih belum pasti.

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Para pengamat industri sepak bola memantau situasi ini dengan saksama karena keputusan Pochettino akan menentukan arah strategis U.S. Soccer. Jika Pochettino hengkang ke Manchester United, federasi harus segera mengeksekusi rencana cadangan yang sudah disiapkan dengan cepat. Ketepatan waktu dalam mendekati Guardiola menjadi kunci utama untuk memastikan stabilitas kepelatihan sebelum jadwal pertandingan internasional berikutnya dimulai.