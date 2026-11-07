Tzu Chi School Juara Umum BINUS Cup XI 2026 di GBK

Sebanyak 1.128 perenang pelajar mengikuti kompetisi di GBK, Jakarta, pada 31 Oktober 2026. Tzu Chi School menang umum dengan 930 poin dan rekornya MURI.

Kompetisi perenang pelajar terbesar tahun ini telah resmi berlangsung di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sebanyak 1.128 perenang siswa dari berbagai tingkat pendidikan mengikuti BINUS Cup XI Swimming 2026 pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Jumlah peserta yang sangat besar tersebut berhasil membawa prestasi gemilang bagi penyelenggara dengan mencatatkan rekor MURI dalam kategori lomba renang oleh pelajar terbanyak dalam waktu satu hari.

Mekanisme Pencapaian Rekor MURI di GBK

Ketua Panitia BINUS Cup XI Swimming 2026, Sebastian Sudirman, menyatakan bahwa pencapaian rekor MURI ini merupakan kebanggaan besar bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan acara tersebut. Kompetisi yang digelar di venue berkapasitas besar ini mempertemukan atlet pelajar dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Angka 1.128 peserta ini bukan sekadar jumlah kepala, melainkan representasi dari antusiasme tinggi dunia pendidikan terhadap olahraga renang.

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Segi teknis penyelenggaraan juga menjadi kunci keberhasilan pencatatan rekor tersebut. Penggunaan fasilitas Stadion Akuatik GBK yang memadai memungkinkan aliran peserta yang lancar dan aman. Seluruh serangkaian perlombaan diselesaikan dalam kurun waktu satu hari penuh, menunjukkan efisiensi manajemen acara yang sangat baik. Pencapaian ini menandai debut sukses dari cabang olahraga renang dalam rangkaian besar BINUS Cup yang sebelumnya belum pernah memiliki cabang ini.

Peran Aktif Siswa dalam Manajemen Kompetisi

Keunikan dari penyelenggaraan kali ini adalah keterlibatan aktif para siswa SMA sebagai penggerak utama kegiatan. Mereka tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga terlibat dalam berbagai aspek persiapan hingga pelaksanaan kompetisi secara langsung. Wakil Ketua Panitia, Annabelle Dow, menjelaskan bahwa keterlibatan ini dimaksudkan sebagai ruang bagi para perenang muda untuk merasakan atmosfer kompetisi secara lebih mendalam. Melalui peran ini, para siswa SMA belajar mengembangkan kemampuan berorganisasi dan kerja sama tim yang efektif.

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Kepala Sekolah BINUS School Simprug, Aaron Wise, memberikan apresiasi tinggi atas partisipasi siswa dalam menyukseskan event skala nasional ini. Menurut beliau, pengalaman nyata mengelola sebuah acara besar memberikan nilai edukasi yang tak tergantikan dibandingkan teori di kelas. Sinergi antara panitia pelaksana yang terdiri dari siswa dengan atlet peserta menciptakan dinamika kompetisi yang sehat dan saling mendukung. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan karakter dan akademik dapat berjalan beriringan melalui kegiatan olahraga yang terstruktur.

Prestasi Tzu Chi School dan Peringkat Kompetisi

Dalam peta persaingan yang sangat ketat, Tzu Chi School berhasil keluar sebagai juara umum dengan dominasi yang jelas. Sekolah ini mengumpulkan total 930 poin yang berasal dari koleksi 26 medali. Rincian perolehan medali mereka terdiri dari 10 medali emas, 7 medali perak, dan 9 medali perunggu. Angka-angka ini menunjukkan konsistensi tinggi dari para atlet mereka di berbagai kategori lomba yang disepakati dalam kompetisi.

Untuk posisi kedua, ACS Jakarta menempati rangking dengan perolehan 757 poin secara total. Tim dari sekolah ini berhasil meraih 23 medali sebagai buah dari usaha mereka selama beberapa hari bertanding. Dari jumlah tersebut, komposisi medali yang mereka bawa pulang adalah tujuh emas, delapan perak, dan delapan perunggu. Perang poin ini menunjukkan bahwa tingkat kompetisi di kelas menengah sangat kompetitif dan menuntut performa maksimal dari setiap peserta.

Di posisi ketiga sebagai tuan rumah, BINUS School Simprug meraih 401 poin dari total 15 medali yang berhasil dimenangkan. Sumbangan medali emas untuk tuan rumah datang dari beberapa atlet unggulan, di antaranya Sebastian Sudirman dengan tiga emas, serta Saladin Sarwono dan Kuntoro Law yang masing-masing meraih dua emas. Perolehan ini menunjukkan bahwa infrastruktur olahraga di sekolah tuan rumah masih sangat potensial untuk dikembangkan lebih jauh lagi.

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Dampak Jangka Panjang dan Langkah Ke Depan

Keberhasilan penyelenggaraan BINUS Cup XI Swimming 2026 diharapkan dapat menjadi wadah strategis bagi para pelajar untuk mengembangkan potensi mereka. Cabang olahraga ini kini memiliki tempat yang lebih jelas dalam ekosistem kompetisi pelajar tingkat nasional. Para atlet muda kini memiliki platform yang lebih legit untuk menimba pengalaman bertanding yang profesional dan tersertifikasi secara rekam jejak.

Dampak jangka panjang dari event ini terlihat pada meningkatnya standar persiapan atlet pelajar. Dengan adanya rekor MURI, prestise acara ini meningkat tajam, yang pada gilirannya akan menarik minat lebih banyak institusi pendidikan untuk berinvestasi dalam program renang. Langkah ke depan akan fokus pada peningkatan kualitas fasilitas dan standar juri untuk memastikan fair play. Semua pihak sepakat bahwa ini adalah awal dari transformasi besar bagi olahraga renang pelajar di Indonesia.