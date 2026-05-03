Two Way Cake: Solusi Praktis untuk Riasan Wajah yang Halus dan Tahan Lama

Two way cake menggabungkan fungsi foundation dan bedak dalam satu kemasan, memberikan hasil riasan yang halus, tahan lama, dan cocok untuk berbagai jenis kulit. Produk ini menawarkan kontrol minyak yang optimal, perlindungan UV, dan variasi shade yang beragam, sehingga menjadi pilihan favorit bagi banyak orang.

Two way cake merupakan produk riasan wajah yang menggabungkan fungsi foundation dan bedak dalam satu kemasan. Produk ini menjadi pilihan favorit banyak orang karena kemampuannya memberikan hasil riasan yang halus, rata, dan tahan lama sepanjang hari.

Dengan formula khusus, two way cake mampu mengontrol minyak berlebih pada kulit, sehingga menghasilkan tampilan matte dan rapi yang cocok untuk aktivitas harian maupun acara khusus. Selain itu, produk ini juga menawarkan perlindungan dari sinar UVA dan UVB, sehingga kulit tetap terlindungi dari paparan matahari. Two way cake dari Pixy, misalnya, hadir dengan formula Skinchronize dan Feather Touch Texture Powder yang memberikan sensasi ringan di kulit.

Produk ini tidak hanya menyamarkan pori-pori, tetapi juga mampu mengontrol minyak dua kali lebih baik dibandingkan bedak biasa. Dengan lima varian shade yang tersedia, yaitu Fair Ivory, Light Ivory, Neutral Beige, Medium Beige, dan Medium Warm, pengguna dapat memilih warna yang paling sesuai dengan jenis kulitnya. Harga produk ini cukup terjangkau, yaitu Rp34.500 di Shopee, sehingga menjadi pilihan yang ekonomis namun tetap berkualitas.

Selain Pixy, merek DAZZLE ME juga menawarkan two way cake dengan formula fast oil fix dan tekstur silky. Produk ini mampu mengontrol minyak berlebih hingga 12 jam dan memberikan tampilan wajah yang flawless. Formula tahan airnya memastikan riasan tetap awet dan bebas kilap, bahkan dalam kondisi cuaca panas atau lembap. Dengan demikian, two way cake menjadi solusi praktis bagi mereka yang ingin riasan yang tahan lama dan mudah digunakan tanpa mengorbankan kualitas hasil akhir





