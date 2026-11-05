TVS Motor Donasi 100 Helm SNI untuk Siswa SD di Jakarta dalam Kampanye Keselamatan

TVS Motor Company Indonesia mendonasikan 100 helm standar SNI kepada siswa SDN Gandaria Utara 11, Jakarta, sebagai bagian dari kampanye Safety Starts with You(th) Vol. 2 yang menargetkan 500 helm hingga 2027.

TVS Motor Company Indonesia resmi meluncurkan kegiatan sosial bertajuk Safety Starts with You(th) Vol. 2 di SDN Gandaria Utara 11, Jakarta, pada Rabu (4/11/2026). Inisiatif ini bertujuan memberikan edukasi keselamatan berkendara secara langsung kepada para siswa serta mendonasikan sebanyak 100 unit helm anak berkualitas tinggi. Program ini menjadi bagian integral dari kampanye jangka panjang yang akan berlangsung hingga tahun 2027.

Mekanisme Edukasi dan Demonstrasi Kualitas Helm

Edukasi keselamatan berkendara disampaikan oleh Bintara Bariqi Arkan dari Satlantas Polres Tangerang Selatan, seorang kreator konten edukasi lalu lintas melalui akun Instagram @pak_polisi_konoha. Para siswa mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menggunakan helm yang memiliki ukuran sesuai dengan kepala dan memenuhi standar Nasional Indonesia (SNI).

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Kegiatan ini menekankan bahwa penggunaan helm adalah kewajiban mutlak setiap kali melakukan aktivitas berkendara, termasuk bagi penumpang sepeda motor. Untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret, acara tersebut menghadirkan demonstrasi visual yang memperlihatkan perbedaan signifikan antara kualitas dan kekuatan helm SNI asli dibandingkan dengan helm berkualitas rendah. Langkah strategis ini dilakukan agar anak-anak memahami bahwa helm bukan sekadar aksesori, melainkan pelindung vital yang dapat mengurangi risiko cedera serius saat terjadi kecelakaan.

Posisi TVS Motor dan Target Donasi Helm

Nahason Jurun, Head of Marketing TVS Motor Company Indonesia, menyatakan bahwa keselamatan berkendara adalah kebiasaan yang perlu ditanamkan sejak dini. Melalui program Safety Starts with You(th), perusahaan tidak hanya fokus pada aspek edukasi, tetapi juga menyediakan helm berkualitas berstandar SNI dengan desain yang menarik. Tujuannya adalah agar anak-anak merasa nyaman, bangga, dan senang memakainya setiap hari saat bepergian.

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Secara keseluruhan, TVS menargetkan donasi sebanyak 500 helm anak sebagai bagian dari komitmen sosial perusahaan. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di SDN Kutanegara II, Karawang, Jawa Barat, menunjukkan konsistensi langkah perusahaan dalam menjangkau berbagai wilayah. TVS menilai kesadaran menggunakan helm di kalangan penumpang, khususnya anak-anak, masih perlu ditingkatkan karena penumpang menghadapi risiko kecelakaan dengan tingkat fatalitas yang tinggi.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

TVS berharap edukasi tersebut dapat membuat anak-anak usia sekolah dasar semakin sadar untuk tidak belajar atau naik motor sebelum mencapai usia legal. Perusahaan ingin membangun kesadaran anak-anak agar selalu mengenakan helm ketika dibonceng oleh orang tua, orang dewasa lainnya, maupun pengemudi ojek online. Hal ini sejalan dengan upaya mengurangi angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengguna jalan muda.

Kampanye Safety Starts with You(th) Vol. 2 ini merupakan tonggak penting dalam strategi CSR TVS Motor Company Indonesia. Dengan menggabungkan unsur edukasi teknis dan penyediaan alat perlindungan, perusahaan berupaya menciptakan generasi pengendara yang lebih bertanggung jawab. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi produsen kendaraan lain untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan keselamatan jalan raya di Indonesia.