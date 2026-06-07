TVRI Sulsel Gelar Nobar Piala Dunia 2026 di Hotel dan Warung Kopi

TVRI Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan hotel dan warung kopi untuk menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026, memperkuat semangat sepak bola dan interaksi sosial di masyarakat.

TVRI Sulawesi Selatan mengambil langkah strategis dengan berkolaborasi bersama hotel dan warung kopi di berbagai daerah untuk menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 . Kolaborasi ini bertujuan untuk menghadirkan semangat sepak bola ke seluruh komunitas, dari perkotaan hingga pelosok daerah.

Kepala Stasiun TVRI Sulsel, Andi Fachruddin, menjelaskan bahwa program ini tidak hanya sekadar menonton pertandingan, tetapi juga menjadi sarana mempererat interaksi sosial dan menumbuhkan semangat olahraga di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan sosialisasi telah dilakukan, termasuk di daerah seperti Palopo dan Kabupaten Bone, untuk memperluas jaringan lokasi nobar. Hotel dan warung kopi menjadi titik kumpul masyarakat yang memungkinkan lebih banyak warga menyaksikan pertandingan secara bersama-sama. Program Bola Gembira menjadi inti dari upaya TVRI Sulsel dalam membangun antusiasme masyarakat.

Program ini tidak hanya fokus pada penyiaran pertandingan, tetapi juga pada penguatan ikatan sosial melalui kegiatan nobar. Antusiasme masyarakat terhadap program ini terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dengan kerja sama yang solid antara TVRI, hotel, warung kopi, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, TVRI Sulsel optimistis penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026 dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi momentum penting untuk mempererat interaksi sosial dan semangat olahraga di Sulsel.

Selain itu, TVRI Sulsel juga menggandeng berbagai mitra penyiaran dan media untuk memperluas gaung Piala Dunia 2026 di daerah. Kolaborasi ini melibatkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dan Perum LKBN Antara. Kepala Stasiun LPP RRI Makassar, Anom Andadari, menyoroti kemampuan RRI dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa, pesisir, dan kepulauan. Setiap acara atau program di RRI selalu diselipkan informasi mengenai kegiatan internasional Piala Dunia 2026.

Ini menunjukkan komitmen bersama dalam menyukseskan acara ini. Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara TVRI, RRI, dan Antara, para pihak optimistis gaung perhelatan sepak bola dunia ini akan sampai ke pelosok negeri. Upaya sinergis ini diharapkan dapat menghadirkan pengalaman menonton yang lebih meriah dan memperkuat kebersamaan warga Sulsel dalam mendukung perhelatan sepak bola terbesar di dunia.

Selain nobar, TVRI juga menggelar berbagai kegiatan seperti Fun Walk Bola Gembira di berbagai daerah, termasuk di Kupang, NTT, dan Samarinda, untuk mempromosikan hak siar Piala Dunia 2026. Di Kepulauan Riau, TVRI Kepri bersama RRI dan Antara mengajak masyarakat nobar dan mendukung UMKM. Di Banten, sinergi TVRI, RRI, dan Antara berhasil menarik antusiasme tinggi warga Serang melalui acara Bola Gembira.

Pemerintah daerah juga turut serta, seperti Pemprov Jawa Tengah yang memfasilitasi nobar gratis di seluruh wilayah untuk membangkitkan gairah sepak bola. Di Kalimantan Utara, Gubernur H. Zainal Arifin Paliwang juga mendukung penuh kegiatan nobar. Semua ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekadar hiburan, melainkan peluang besar untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan mempererat kebersamaan di berbagai daerah





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Piala Dunia 2026 TVRI Sulsel Nobar Bola Gembira Sulawesi Selatan

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