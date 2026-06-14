TVRI Stasiun Kalimantan Utara menyelenggarakan penayangan bersama (nobar) pertandingan Grup C Piala Dunia 2026 antara Maroko dan Brasil di Kawasan Car Free Day Tebu Kayan, Tanjung Selor. Kegiatan ini tidak hanya menikmati sepakbola tetapi juga menggerakkan perekonomian UMKM dan membangun kebersamaan.

TVRI Stasiun Kalimantan Utara menggelar penayangan bersama (nobar) pertandingan Piala Dunia 2026 antara Maroko dan Brasil di Kawasan Car Free Day Tebu Kayan , Tepian Sungai Kayan, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Minggu pagi (14/6/2026).

Event ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya TVRI untuk menyentuh masyarakat dan memanfaatkan acara sepakbola bergengsi sebagai wadah penggalang kebersamaan. Masyarakat setiba hadir dalam jumlah cukup banyak, menikmati pertandingan sambil berolahraga ringan dan menikmati beragam kuliner lokal yang berjejer di sekitar kawasan tepian sungai. Bupati Bulungan, Syarwani, hadir menyaksikan laga perdana Grup C tersebut bersamaKetua DPRD Bulungan, Riyanto, serta sejumlah pejabat instansi vertikal tingkat provinsi dan kabupaten.

Bupati menyampaikan apresiasi tinggi kepada TVRI Stasiun Kaltara karena telah memfasilitasi kegiatan nobar yang tidak hanya menjadi sarana hiburan tetapi juga memupuk semangat kebersamaan di tengah masyarakat kabupaten. Ia menekankan bahwa dengan adanya nobar, kawasan CFD Tebu Kayan menjadi lebih ramai dan memberikan manfaat ekonomi kepada para pengusaha UMKM yang berjualan kuliner dan berbagai produk文库. Menurut Bupati, sepakbola merupakan alat peng加拉 that can melibatkan semua kalangan.

Ia berharap kegiatan nobar dapat diadakan secara rutin setiap Minggu sepanjang pelaksanaan Piala Dunia 2026, agar masyarakat terus dapat menikmati pertandingan bersama dan WMKM terus mendapat keuntungan. Bupati juga berbagi prediksi pribadi bahwa Portugal akan menjadi tim yang_bituminous sampai minimal partai final, meskipun ia mengakui pertandingan Maroko versus Brasil adalah ajang yang menarik dan tak terlewatkan. Penayangan dengan layar besar disertai suara yang memekakkan menciptakan suasana kompetitif di tengah pemirsa yang berka.

Sebagaimana dilaporkan, pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1, yang disambut dengan tepuk tangan dan sorakan cemerlang dari penonton. Kegiatan ini juga mendapat sambutan positif dari pengusaha UMKM seperti Sinta, penjual kue tradisional, yang mengaku penjualannya laris manis berkat jumlah pengunjung yang cukup ban. Ia berharap kegiatan serupa dapat diulang kembali di Minggu berikutnya. Agung, seorang warga yang berolahraga sambil kuliner, pun mengaku puas karena dapat menikmati pertandingan gratis di lokasi yang asri dengan suasana alami Tepian Sungai Kayan.

Ia menilai bahwa event ini sukses menggabungkan olahraga, kuliner, dan jadi katalis interaksi sosial di kalangan masyarakat Tanjung Selor. Dengan demikian, nobar Piala Dunia yang diselenggarakan TVRI tidak hanya sekadar menayangkan pertandingan sepakbola, tetapi telah menjadi sebuah fenomena sosial-ekonomi yang membawa manfaat amplifik di Kabupaten Bulungan





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Nobar Piala Dunia TVRI Kaltara Maroko Vs Brasil UMKM Bulungan Tebu Kayan

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