TVRI Kalsel Menggulirkan Program 'Semarak Bola Gembira' untuk Menyambut Piala Dunia 2026

TVRI Stasiun Kalimantan Selatan bersama RRI dan LKBN ANTARA Kalsel menggulirkan program 'Semarak Bola Gembira' untuk menyambut Piala Dunia 2026. Program ini bertujuan untuk menghadirkan atmosfer turnamen sepak bola terbesar di dunia di tengah masyarakat.

TVRI Stasiun Kalimantan Selatan bersama RRI dan LKBN ANTARA Kalsel menggulirkan program ' Semarak Bola Gembira ' untuk menyambut Piala Dunia 2026 . Program ini bertujuan untuk menghadirkan atmosfer turnamen sepak bola terbesar di dunia di tengah masyarakat.

Kolaborasi lintas lembaga penyiaran publik tersebut menjadi upaya menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat agar dapat merasakan secara langsung euforia turnamen sepak bola terbesar di dunia. Halaman TVRI Kalsel akan menjadi titik kumpul massa dan pusat kemeriahan sepak bola di daerah kita. Pelaksana Tugas Kepala TVRI Stasiun Kalsel Edward menyampaikan apresiasi kepada rekan media yang selama ini mendukung penyebarluasan informasi dan membantu menghidupkan demam sepak bola di tengah masyarakat Kalimantan Selatan menjelang pelaksanaan Piala Dunia 2026.

Menurut dia, dukungan media menjadi faktor penting untuk memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap berbagai agenda yang disiapkan selama turnamen berlangsung. Selain menggandeng media, TVRI Kalsel juga mengajak mitra strategis dan sponsor untuk berkolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan nonton bareng yang dipusatkan di halaman kantor TVRI Kalimantan Selatan. Edward mengatakan TVRI Kalsel menyiapkan berbagai manfaat promosi premium dan eksklusif bagi sponsor selama penyelenggaraan turnamen, mengingat tingginya potensi keterlibatan masyarakat pada kegiatan tersebut.

'Semarak Bola Gembira' tidak hanya menghadirkan kegiatan nonton bersama pertandingan sepak bola, namun juga diramaikan dengan permainan menyenangkan, kuis berhadiah, dan hiburan lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. TVRI Kalsel bersama ANTARA dan RRI berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat semangat kebersamaan masyarakat Kalimantan Selatan sekaligus menjadikan momentum Piala Dunia 2026 sebagai pesta olahraga yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 TVRI Kalsel RRI LKBN ANTARA Kalsel Semarak Bola Gembira

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pembangunan Sekolah Rakyat Banjarbaru di Kalsel Dipastikan Berjalan Sesuai Target PemerintahSebanyak 93 titik pembangunan Sekolah Rakyat permanen tahap II ditargetkan sudah selesai pada Juni 2026 dan dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran.

Read more »

Undana dan TVRI NTT siapkan nobar Piala Dunia 2026 di KupangUniversitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, bersama LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, matangkan rencana penyelenggaraan nonton bareng (nobar) Piala Dunia ...

Read more »

PPIH Siapkan 6.804 Galon Air Zamzam untuk Jamaah Haji Kalsel dan KaltengPetugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Banjarmasin telah menyiapkan 6.804 galon air zamzam bagi jamaah haji Kalsel dan Kalteng, memastikan distribusi merata.

Read more »

6.804 galon air zam zam telah disiapkan bagi jamaah Kalsel dan KaltengKetua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Eddy Khairani mengungkapkan sebanyak 6.008 galon air zam ...

Read more »